به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر نقش بسیار مهم و ارزشمندی در تأمین انرژی کشور دارد و موضوع انرژی برای کشور یک موضوع بسیار راهبردی است.

وی به اهمیت حفظ ایمنی و اطمینان بخشی به موضوع در سطح ملی اشاره کرد و افزود: باید آمادگی به گونه‌ای باشد که در صورتی که حادثه‌ای رخ دهد ایمنی لازم برای مردم ایجاد شود.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خاطرنشان کرد: در برنامه‌های دوره‌ای سازمان پدافند غیرعامل انجام برنامه‌های آموزشی و تمرینات و رزمایش‌هایی که نارسایی را مشخص کرده و آمادگی‌ها را افزایش دهد در دستور کار است.

وی بیان کرد: با همکاری استاندار بوشهر برنامه رزمایش پرتوی یکی از برنامه‌های سال جاری است که به خاطر سیل زمان این رزمایش تغییر کرده و هماهنگی و طراحی انجام شده و آموزش حوزه مردم صورت گرفته و امروز هم یک تمرین دور میزی انجام شد که اگر نقایصی وجود دارد شناسایی شود.

جلالی با بیان اینکه حرکت به سمت یک حوزه امن و پایدار است، خاطرنشان کرد: این رزمایش‌ها می‌تواند هم هماهنگی‌ها را نشان دهد و هم آمادگی را افزایش دهد.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور تصریح کرد: باید همه تلاش‌ها برای رفع نقاط ضعف و تقویت آمادگی‌ها در این زمینه صورت گیرد تا در هر شرایطی شاهد ارائه بهترین عملکرد و بروز کمترین مشکلات باشیم.