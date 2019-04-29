برکناری شفر به صلاح استقلال نیست/ چیدمان تیم مقابل پدیده خوب نبود

عباس محمد رضایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص شکست استقلال برابر پدیده مشهد اظهار داشت: استقلال بازی را احساسی شروع کرد. عدم تمرکز باعث شد تا گل زودهنگامی دریافت کنند. چیدمان تیم خوب نبود، وقتی دو بازیکن مطرح به نام شجاعیان و طارق همام که یک مدل بازی می‌کنند، کنار هم قرار می‌گیرند، شرایط خوبی به وجود نمی‌آورد.

وی افزود: البته تیم از لحاظ روحی بعد از گل پدیده، به هم ریخت زیرا آنها نیاز داشتند که این بازی را با پیروزی به پایان برسانند و روی به بازی احساسی آوردند که متأسفانه جواب نداد.

هافبک پیشین تیم فوتبال استقلال در خصوص پدیده مشهد گفت: این تیم ساختار متفاوتی دارد. یحیی گل‌محمدی مربی بسیار خوبی است که توانست در فاز حمله و دفاع، بازی منطقی را از خود ارائه کند و با همین روش برابر استقلال به پیروزی رسید تا هم آبی‌پوشان را از قهرمانی دور کند و هم خودش امیدوار به کسب سهمیه لیگ قهرمانان باشد.

محمدرضایی در مورد احتمال برکناری وینفرد شفر افزود: مربی خارجی وقتی به ایران می‌آید، زمان زیادی می‌برد تا بتواند شرایط خود را با کشور ما تطبیق دهد. در حال حاضر برکناری شفر به صلاح نیست و مسئولان تیم باید اجازه بدهند تا او در سه بازی آینده هم سرمربی باقی بماند و بعد در مورد گزینه جدید، تصمیم‌گیری نهایی می‌کردند. البته شفر اشتباهات زیادی داشت. او بازیکنان خوبی را مانند روح‌الله باقری کنار گذاشت و نمی‌دانم به چه دلیل از این بازیکن خوب استفاده نکرد اما در مجموع هر مربی یک تفکر خاص دارد و باید به آن احترام گذاشت.

وی تأکید کرد: اگر قرار است یک مربی دیگر جانشین شفر شود، باید به مراتب از او بهتر باشد و بتواند شرایط تیم را دگرگون کند. اگرچه اعتقاد دارم آمدن یک مربی خارجی دیگر باعث خواهد شد تا او بتواند شناخت خوبی از فوتبال ما پیدا کند. استقلال نیم فصل اول سال آینده را هم از دست خواهد داد ولی باید با او به گونه‌ای قرارداد بست که چندین سال در ایران بماند تا بتواند یک تیم کامل را روانه میدان کند.

هافبک پیشین تیم فوتبال استقلال در خصوص دیدار روز چهارشنبه آبی‌پوشان تهرانی برابر استقلال خوزستان گفت: شرایط جدول به گونه‌ای است که استقلال وضعیت خوبی ندارد، ۶ امتیاز فاصله با تیم صدرنشین، استقلال را از لحاظ روحی دچار بحران کرده است. پرسپولیس وضعیت خوبی دارد ولی استقلال باید امیدوار باشد اتفاقاتی بیفتد که این تیم بتواند قهرمان شود. به نظر من سوت پایان بازی، آغاز شروع برای دیدار بعد است و بازیکنان استقلال باید شکست برابر پدیده را به فراموشی سپرده و خود را آماده این دیدار کنند.

محمدرضایی در پایان خاطرنشان کرد: برای فصل بعد، مدیران استقلال باید کارهای منطقی را انجام دهند؛ آینده‌نگر باشند و یک فصل رؤیایی را به وجود بیاورند تا هوادارانی که در این دو فصل گذشته، مشکلات زیادی را تحمل کرده‌اند، آرامش داشته و با حمایت از تیم خود، موجبات قهرمانی استقلال را فراهم کنند.