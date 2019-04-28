انتشار فراخوان بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی، فراخوان بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر منتشر شد. این جشنواره از ۱۵ تا ۱۹ آبان ۱۳۹۸ به دبیری حمیدرضا آذرنگ و توسط سازمان منطقه آزاد اروند، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی منطقه آزاد اروند، اداره کل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با مشارکت انجمن هنرهای نمایشی برگزار میشود.
بر اساس فراخوان منتشر شده، بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر شامل چهار بخش است که عبارتند از: تئاتر صحنهای، نمایشهای محیطی و خیابانی (میدانی)، نمایشهای کوتاه و مسابقه نمایشنامهنویسی.
بخش تئاتر صحنهای به صورت رقابتی برگزار میشود و موضوعات آثار نمایشی حاضر در آن شامل «مقاومت و دفاع مقدس» و «آزاد، با مضامین جلوه مقاومت و ایثار در آثار نمایشی آئینی و سنتی با مولفههای بومی» است.
بخش نمایشهای محیطی و خیابانی (میدانی) هر چند به صورت غیررقابتی برگزار میشود اما آثار منتخب مردمی در مراسم اختتامیه مورد تقدیر قرار میگیرند. موضوع آثار نمایشی در این بخش همانند بخش صحنهای است.
بخش نمایشهای کوتاه به شکل رقابتی برگزار میشود. موضوع آثار نمایشی در این بخش آزاد است اما نمایشهای ارسالی با موضوع «مقاومت و دفاع مقدس» در اولویت قرار دارند. بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر در این بخش، پذیرای نمایشهایی خواهد بود که در بازه زمانی یک تا ۲۰ دقیقه تعریف شده باشند.
بخش مسابقه نمایشنامهنویسی مختص نمایشنامههایی با مضامین و موضوعات هشت سال دفاع مقدس، آسیبشناسی دوران بعد از جنگ تحمیلی و موضوع اصلی جشنواره یعنی حماسه فتح خرمشهر است.
آخرین مهلت پذیرش متون، طرح و ایده ششم خرداد، زمان اعلام نتایج بازخوانی متون اول تیر، بازبینی آثار در بخش صحنهای (به صورت حضوری) از اول شهریور و اعلام نتایج نهایی بازبینی ۱۵ مهر ۱۳۹۸ است.
دبیرخانه بیست و دومین جشنواره ملی تئاتر فتح خرمشهر در منطقه آزاد اروند، خرمشهر، بلوار آیتالله خامنهای (۴۰ متری)، سایت اداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با شماره تماس ۵۳۵۱۳۰۷۰- ۰۶۱ قرار دارد. همچنین دبیرخانه دائمی جشنوارهها در تهران در مرکز هنرهای نمایشی با شماره تماس ۶۶۷۱۰۷۰۲-۰۲۱ واقع شده است.
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