برنامه تاج در تاجیکستان هفته گذشته تمام شده بود

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کمیته ملی المپیک کرواسی و هیأت همراه وی در شرایطی امروز ضیافتی در فدراسیون فوتبال دارند که مهدی تاج رئیس فدراسیون در این ضیافت غایب است.

پیگیری خبرنگار مهر حاکی از این است که مهدی تاج برای انجام یک مأموریت خارج از ایران و در کشور ترکیه به سر می‌برد.

هرچند عنوان شده علت غیبت تاج در ضیافت امروز شرکت در اجلاس فدراسیون‌های آسیایی مرکزی (کافا) در تاجیکستان است اما یک جستجوی ساده نشان می‌دهد این اجلاس چهارشنبه هفته گذشته در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شده و به اتمام رسیده است. از ایران علاوه بر مهدی تاج، احمدرضا براتی مسئول کمیته حقوقی علوی مدیر روابط عمومی فدراسیون هم در این نشست حضور داشتند.

حتی سایت کافا گزارش این اجلاس را هم منتشر و اعلام کرده است رستم امامعلی از تاجیکستان به عنوان رئیس کمیته اجرایی کافا انتخاب شده است.

اعضای کمیته اجرایی کافا هم به این ترتیب هستند:

رئیس: رستم امامعلی (تاجیکستان)

نواب رئیس: کونوکبائف (قرقیزستان) و ارسلان آینازاروف (ترکمنستان)

اعضای کمیته: شهاب فاضل (افغانستان)، یک نماینده از ایران، یک نماینده از ازبکستان