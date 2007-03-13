کمک یک میلیارد و 300 میلیون ریالی مازنی ها به نیازمندان

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: بیشترین هدایا در شهرستانهای قائمشهر 182 میلیون ریال ، بابل 147 میلیون ریال ، ساری 128 میلیون ریال و آمل 102 میلیون ریال جمع آوری شد.

علی اکبر صفری خاطر نشان کرد: جمع آوری کمکهای تا پایان سال جاری ادامه داشته و افرادی که تا کنون موفق نشده اند در این امر خیر حاضر شوند ، می توانند با مراجعه به پایگاههای کمیته امداد نسبت به اهداء کمکهای نقدی خود اقدام کنند.

وی یادآور شد: شماره حساب 3314 نزد بانک صادرات شعبه میدان شهداء ساری نیز آماده دریافت وجوهات نقدی خیرین است.