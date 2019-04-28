عملیات راه آهن ایلام همزمان با سفر رئیس جمهور آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی بعدازظهر یکشنبه در گفت و گوی خبری اظهار داشت: امسال طرح‌های بسیار خوبی در حوزه نفت و گاز، پتروشیمی، بزرگراه و آزاد راه، پروژه pp و راه آهن در دستور کار داریم که با اجرایی شدن آنها در امر ایجاد اشتغال و تولید گام‌های خوبی برداشته می‌شود.

وی افزود: شرکت دانا کار لرزه نگاری در شهرستانهای ایوان و چرداول با سرمایه گذاری ۶۰۰ میلیارد تومانی وزارت نفت شروع شده که بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر اشتغالزایی ایجاد می‌کند.

وی ادامه داد: میدان دانان و آبان با سرمایه گذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی وارد فاز اجرایی شده و شرکت pp نیز در اردیبهشت ماه جاری عملیات خود را شروع کرده که انتظار می‌رود حداقل ۳۰۰ الی ۴۰۰ نفر نیرو جذب کند.

وی در ادامه به تحت اقدام بودن پروژه‌های پتروشیمی دره شهر و مهران اشاره کرد و گفت: علاوه بر این طرح‌ها کار احداث آزاد راه از حمیل به ایلام و پل زال به دهلران نیز باید پیگیری و اجرایی شود.

وی در پایان تاکید کرد: استان ایلام با وجود این طرح‌ها در سال جاری به عنوان پیشران توسعه کشور می‌توان تلقی کرد و باید برای عملی شدن شعار امسال که به فرموده مقام معظم رهبری رونق تولید نامگذاری شده همه باید تلاش کنیم.