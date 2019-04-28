کارگاه آموزشی تمدید الکترونیکی پروانه چرا برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی عظیمی درباره برگزاری این کارگاه آموزشی گفت: با توجه به اینکه بر اساس سیاست‌های دولت بسیاری از خدمات در قالب دولت الکترونیک در حال انجام است، تمدید پروانه مرتعداری نیز جزو خدماتی است که انجام آن به صورت الکترونیکی در دستور کار این اداره کل قرار گرفته است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان تهران افزود: از آنجایی که طبق دستورالعمل‌های موجود هر ساله و قبل از ورود دام به مراتع باید پروانه‌های مرتعداری مورد تمدید قرار گیرد که با این اقدام موجب تسریع و تسهیل در امور مربوطه و کاهش تردد و جابجایی غیرضروری مرتعداران و دامداران فراهم خواهد شد.

عظیمی یادآور شد: در حال حاضر بهره برداران برای تمدید پروانه مرتعداری می‌توانند از طریق آدرس اینترنتی Eagri.maj.ir استفاده کرده و در آینده نزدیک به دفاتر پیشخوان دولت در استان تهران مراجعه کنند.

استان تهران دارای بیش از ۹۱۹ هزار هکتار مرتع می‌باشد.