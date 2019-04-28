استفاده از تجربیات متخصصان برای ارتقای جایگاه ورزش در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جهانشیر ظهر یکشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت ورزش‌های رزمی استان همدان، هیئت‌ها را سیاست گذار و برنامه ریز هر رشته ورزشی دانست.

وی از اعضای مجمع انتخاباتی هیئت ورزش‌های رزمی استان همدان خواست حامی و همراه رئیس هیئت بوده و همه در این کار حضوری فعال داشته باشند.

جهانشیر با تاکید بر اینکه هیئت انتخاباتی هیئت ورزش‌های رزمی استان همدان باید با تشکیل یک تیم منسجم با کادر فنی باتجربه حضور پررنگی در سطح کشور داشته باشد، گفت: استفاده از تجربیات متخصصان و صاحب نظران برای ارتقا جایگاه ورزش در استان ضروری است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان اضافه کرد: باید موانع پیش رو را رفع کرد و استعدادهای ورزشی را ضمن شناسایی پرورش داد.

محسن جهانشیر بابیان اینکه طی ۴ سال گذشته تلاش‌های خوبی از سوی هیئت ورزش‌های رزمی استان همدان در سطح استان صورت گرفته است، گفت: باید برای چهار سال آینده نیز برای گسترش این رشته برنامه ریزی مدونی صورت گیرد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان با بیان اینکه جایگاه فعلی ورزش همدان مناسب نیست، اظهار کرد: ورزش همدان ظرفیت و پتانسیل بالایی در کشور دارد و باید برای پیشرفت ورزش استان همدان تلاش دو چندان صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه ورزش باید همچون گذشته در کشور صاحب افتخار شود و ورزشکاران همدانی در رویدادهای جهانی و المپیک حضور مستمر داشته باشند، گفت: باید اسکلت اصلی تیم‌های ملی از ورزشکاران همدانی باشد.