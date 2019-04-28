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۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۴:۲۹

دهم اردیبهشت ماه؛

سومین همایش ملی «جامعه و تعلیم و تربیت» برگزار می شود

سومین همایش ملی «جامعه و تعلیم و تربیت» برگزار می شود

سومین همایش ملی «جامعه و تعلیم و تربیت» در دانشگاه خوارزمی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مؤسسه تحقیقات تربیتی، روانشناختی و اجتماعی سومین همایش ملی «جامعه و تعلیم و تربیت؛ اخلاق، دانشگاه و جامعه» را برگزار می‌کند.

پنل اول این همایش به موضوع اخلاق حرفه‌ای در دانشگاه، پنل دوم به موضوع اخلاق آموزش و پنل سوم به موضوع اخلاق دانشگاهی و اخلاق شهروندی اختصاص دارد.

در مراسم اختتامیه هم به موضوع نقش دکتر علی‌اکبر سیاسی در توسعه علمی و اخلاقی دانشگاه پرداخته می‌شود.

همایش ملی «جامعه و تعلیم و تربیت؛ اخلاق، دانشگاه و جامعه» دهم اردیبهشت ماه در سالن ابوریحان دانشگاه خوارزمی برگزار می‌شود.

کد مطلب 4602564

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