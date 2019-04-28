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۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۰۵

مسلمانان تانزانیا ۹۱۵ میلیون تومان به سیل‌زدگان ایران کمک کردند

مسلمانان تانزانیا ۹۱۵ میلیون تومان به سیل‌زدگان ایران کمک کردند

قم - فیش کمک ۹ میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار ریالی شیعیان کشور تانزانیا به سیل زدگان ایران، توسط یکی از طلاب جامعه المصطفی العالمیه تحویل جمعیت هلال احمر استان قم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم اظهار کرد: با وقوع سیل اخیر در ایران، بسیاری از هموطنان کشورمان با جمع‌آوری وسایل ضروری و کمک‌های نقدی به یاری حادثه دیدگان سیل شتافتند.

امیرحسین علیمردانی افزود: در این راستا؛ جمعی از اتباع سایر کشورها نیز بر اساس وظیفه انسانی خود اقدام به همیاری هموطنان ما در سیل کردند که؛ آقای "ذیشان حیدر" طلبه فعال جامعه المصطفی العالمیه نیز به نمایندگی از مسلمانان دارالسلام کشور تانزانیا فیش کمک ۹,۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریالی شیعیان این کشور به سیل زدگان ایران را تحویل جمعیت هلال احمر استان قم کرد.

وی بیان کرد: پیش از این نیز، کمک‌های مردم ملسمان پاکستان در قالب ۵۰۰ بسته غذایی، جهت اهدا به آسیب دیدگان سیل‌های اخیر کشور به هلال احمر استان قم تحویل شده بود.

کد مطلب 4602613

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