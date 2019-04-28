به گزارش خبرگزاری مهر، معاون امور داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قم اظهار کرد: با وقوع سیل اخیر در ایران، بسیاری از هموطنان کشورمان با جمع‌آوری وسایل ضروری و کمک‌های نقدی به یاری حادثه دیدگان سیل شتافتند.

امیرحسین علیمردانی افزود: در این راستا؛ جمعی از اتباع سایر کشورها نیز بر اساس وظیفه انسانی خود اقدام به همیاری هموطنان ما در سیل کردند که؛ آقای "ذیشان حیدر" طلبه فعال جامعه المصطفی العالمیه نیز به نمایندگی از مسلمانان دارالسلام کشور تانزانیا فیش کمک ۹,۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰ ریالی شیعیان این کشور به سیل زدگان ایران را تحویل جمعیت هلال احمر استان قم کرد.

وی بیان کرد: پیش از این نیز، کمک‌های مردم ملسمان پاکستان در قالب ۵۰۰ بسته غذایی، جهت اهدا به آسیب دیدگان سیل‌های اخیر کشور به هلال احمر استان قم تحویل شده بود.