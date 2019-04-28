افتتاح مرکز تحقیقات مشترک غرب آسیا با همکاری آکادمی چین در گرگان

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر یکشنبه با حضور محققان و روسای مراکز علمی ایران و چین دفتر مرکز علمی انستیتو فلات تبت چین در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افتتاح شد.

رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این مراسم اظهار کرد: با توجه به اینکه در برنامه ششم توسعه کشور، توسعه روابط علمی و بین الملل برای مراکز علمی منظور شده است لذا تلاش های زیادی برای رونق دیپلماسی علمی و تحقیقاتی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صورت گرفته است.

علی نجفی نژاد افزود: در ۹ ماه پیش تفاهم نامه مقدماتی افتتاح این دفتر به امضا طرفین رسید و امروز هم تفاهم نامه اجرایی و عملیاتی و برنامه اقدام این مرکز امضا شد.

وی ادامه داد: پس از دو سال پیگیری های دو جانبه با آکادمی علوم چین و انستیتو فلات تبت شاهد بهره برداری از دفتر مرکز علمی دفتر انستیتو فلات تبت در دانشگاه علوم کشاروزی گرگان هستیم که در سطح کشور به عنوان اولین مرکز شناخته می شود.

نجفی نژاد بیان کرد: افزایش تبادلات علمی دوطرفه، توانمندسازی هسته های علمی، برگزاری کارگاه های آموزشی و امکان برقراری فرصت های تحصیلی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دو کشور چین و ایران از جمله پیامدهای افتتاح این دفتر در دانشگاه گرگان است.

وی همچنین گفت: براساس تفاهم صورت گرفته دانشجویان هر یک از مراکز علمی این تفاهم نامه امکان بهره مندی از فرصت حضور سه تا ۶ ماه در دانشگاه های طرف مقابل را به دست خواهند آورد.

نجفی نژاد اظهار کرد: با توجه به نیاز و ضرورت استان مقدمات برگزاری اولین کارگاه آموزشی با محوریت مدیریت سیل و بحران در مهرماه سال جاری فراهم شده است و تلاش می کنیم با توجه به تجارت طرف چینی دانش و دانسته های علمی و تحقیقاتی دانشجویان ایرانی را در این حوزه تقویت کنیم.

وی همچنین از برگزاری همایش تغییر اقلیم و تغییر محیط زیست در گرگان خبر داد و گفت: این همایش دو روزه که از شنبه در گرگان آغاز شده است با حضور ۷۵ نفر از محققان داخلی و خارجی در حال اجرا است و در آن ۱۵ مقاله به صورت سخنرانی و پنج مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد و تعدادی از محققان مرکز آکادمیک علوم چین همچنین به ارائه مقاله خواهند پرداخت.

به گفته نجفی نژاد در این همایش مباحثی همچون دغدغه های پیرامون تغییر اقلیم، مشکلات زیست محیطی و مسائل و مشکلات خاک، علوم آبخیزداری، هیدرولوژی و ریزگردها به بحث و تبادل نظر گذاشته خواهد شد.