ادامه استقبال بازار از عرضه سهام شرکت فولاد مبارکه

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی که دیروز 474 میلیون سهم از سهام این شرکت در 20 دقیقه خریداری شد سازمان خصوصی سازی امروز نیز صد میلیون سهم جدید عرضه کرد که این سهام نیز با استقبال خریداران مواجه شد.

این درحالی است که با وجود عرضه 574 میلیون سهم در روزهای یکشنبه و دوشنبه ،‌ هنوز 30 میلیون تقاضای خرید ثبت شده موجود است .

عرضه امروز سهام فولاد مبارکه بخشی از تعهدات عرضه سهام تا سقف پنج درصد در نخستین عرضه سهام یک شرکت است که به این ترتیب در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت .

574 میلیون سهم از سهام شرکت فولاد مبارکه اصفهان درحالی به فروش رفته است که 42 درصد از خریداران آن سهامداران جزء و حقیقی ها بودند.

این مسئله بیانگر تنوع خریداران است که عمده منابع خرید نیز وجوه جدیدی است که وارد بازار سرمایه شده است .

سرمایه گذاری های متفاوت برای خرید سهام شرکت فولاد مبارکه هم چنین بیان گر اجماع گروه های مختلف درباره قیمت این سهم است .



