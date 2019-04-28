قلعه نویی باید در دیدار مقابل پرسپولیس اخراج می شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ایران، داوود رفعتی با بیان این موضوع گفت: در خصوص داوری‌های مسابقات این هفته باید بگویم که شاهد دو بازی حساس در تهران و مشهد بودیم. عملکرد داوری‌ها به دقت در جلسه آنالیز کمیته داوران بررسی می‌شود اما بر اساس بررسی‌های اولیه باید بگویم شاهد قضاوت‌های بسیار خوبی بودیم که هیچ تأثیری در نتایج بازی‌ها نداشت.

رفعتی اضافه کرد: در خصوص بازی تیم‌های تراکتورسازی و ذوب آهن اعضای تیم میهمان در دقیقه ۳ به تصمیم داور اعتراض داشتند اما ادامه بازی کاملاً درست بود و هیچ خطایی اتفاق نیافتاد. همچنین در صحنه پنالتی تراکتورسازی به نظر می‌رسید ابتدا بازیکن مهاجم روی مدافع ذوب آهن خطا کرده که بر این اساس اعلام پنالتی درست نبود، البته ذوب آهن در این بازی پیروز شد و این پنالتی هم گل نشد که تأثیر چندانی در نتیجه نداشت.

رئیس دپارتمان داوری با اشاره به دیدار تیم‌های پارس جم و فولاد گفت: این بازی از حساسیت بالایی برخوردار نبود با این وجود آقای کرمانشاهی در یک صحنه اعلام پنالتی کردند که داور پشت دروازه به مشورتی درست این پنالتی را لغو کرد اما در خصوص پنالتی دیگری که گرفته شد باید بگویم قطعاً خطا در این صحنه اتفاق افتاده اما اینکه در داخل یا خارج محوطه جریمه بوده تنها داور یا کمک داور می‌توانند اعلام کنند چرا که در مکان و موقعیت مناسبی برای تشخیص قرار داشتند.

رفعتی در خصوص بازی تیم‌های پرسپولیس و سپاهان نیز اظهار داشت: تمامی تصمیمات داور این مسابقه کاملاً درست بود به استثنا صحنه برخورد سید جلال حسینی با بازیکن سپاهان که لازم بود کاپیتان پرسپولیس با یک کارت زرد جریمه شود اما عدم اخراج سرمربی تیم میهمان قطعاً یکی از اشتباهات تیم داوری در این بازی بود. این رفتارها مصداق ایجاد تشنج و تحریک تماشاگر است که ما در کلاس‌ها بارها اعلام کرده ایم در این مواقع به هیچ وجه مسامحه صورت نگیرد اما آقای حیدری در کلاس‌های توجیهی نیم فصل حضور نداشتند و شاید به همین دلیل از اختیار قانونی خودشان در این صحنه به خوبی استفاده نکردند.

وی درباره قضاوت کوپال ناظمی نیز تصریح کرد: در خصوص بازی پدیده و استقلال هم باید بگویم شاهد یکی از بهترین قضاوت‌های هفته بودیم که آقای ناظمی به دلیل این قضاوت قطعاً مورد تشویق قرار می‌گیرد. در خصوص مسابقات هفته آتی هم بهترین نفرات انتخاب می‌شوند و البته انتظار ما این است که داوران با شدت عمل قانون را بدون تسامح اجرا کنند تا شاهد هیچ مشکلی در بازی‌ها از این نظر نباشیم.