به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهار داشت: پدافند غیرعامل یک نیاز ضروری برای کشور است و باید در همه زمینه‌ها مد نظر باشد.

وی از افزایش بازدارندگی در مقابل تهدیدات به عنوان یکی از مزایای مهم پدافند غیرعامل اشاره کرد و ادامه داد: توجه ویژه به مسائل پدافند غیرعامل باعث می‌شود در هنگام تهدیدات و حوادث شاهد کاهش آسیب‌ها باشیم.

امام جمعه بوشهر خواستار تحول در حوزه پدافند غیرعامل منطبق با تهدیدات روز شد و بیان کرد: پدافند غیر عامل یک دفاع علمی، مؤثر و استراتژیک از نظام در مقابل همه تهاجمات غیر نظامی و نظامی است.

وی خواستار تقویت آموزش‌های عمومی و تخصصی در زمینه‌های مختلف برای کاهش مخاطرات شد و اضافه کرد: بی‌توجهی نسبت به تهدیدات فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی آن یکی از آسیب‌های بزرگ است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه در استان بوشهر از شاخص‌های پدافند غیر عامل فاصله داریم خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی و مدیریت ما همیشه تهدید محور بوده است و بعد از یک واقعه تلخ به فکر راه حل هستیم.