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۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۶:۱۰

امام جمعه بوشهر:

استان بوشهر با شاخص‌های پدافند غیر عامل فاصله دارد

استان بوشهر با شاخص‌های پدافند غیر عامل فاصله دارد

بوشهر - نمایند ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر با تاکید بر لزوم ایجاد آمادگی برای مقابله با تهدیدات گفت: استان بوشهر با شاخص‌های پدافند غیر عامل فاصله دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر یکشنبه در دیدار با رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور اظهار داشت: پدافند غیرعامل یک نیاز ضروری برای کشور است و باید در همه زمینه‌ها مد نظر باشد.

وی از افزایش بازدارندگی در مقابل تهدیدات به عنوان یکی از مزایای مهم پدافند غیرعامل اشاره کرد و ادامه داد: توجه ویژه به مسائل پدافند غیرعامل باعث می‌شود در هنگام تهدیدات و حوادث شاهد کاهش آسیب‌ها باشیم.

امام جمعه بوشهر خواستار تحول در حوزه پدافند غیرعامل منطبق با تهدیدات روز شد و بیان کرد: پدافند غیر عامل یک دفاع علمی، مؤثر و استراتژیک از نظام در مقابل همه تهاجمات غیر نظامی و نظامی است.

وی خواستار تقویت آموزش‌های عمومی و تخصصی در زمینه‌های مختلف برای کاهش مخاطرات شد و اضافه کرد: بی‌توجهی نسبت به تهدیدات فضای مجازی و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی آن یکی از آسیب‌های بزرگ است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با بیان اینکه در استان بوشهر از شاخص‌های پدافند غیر عامل فاصله داریم خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی و مدیریت ما همیشه تهدید محور بوده است و بعد از یک واقعه تلخ به فکر راه حل هستیم.

کد مطلب 4602714

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