بازاندیشی و معماری نوین ساخت سپاه مأموریتی تاریخی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ۴۰۰ نفر از استادان و فرهیختگان دانشگاه با انتشار نامه‌ای راهبردی از فرمانده جدید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درخواست کردند ضمن توجه کردن به حفظ و تعمیق «سرمایۀ حقوقی» سپاه، بازاندیشی، باز مهندسی و معماری تمدنی ساخت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در افق چهل سالۀ دوم را به همراه طراحی مکتب امنیتی متعالیه ایران در اولویت کاریِ این نهاد انقلابی قرار دهد.

متن این نامه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّکُمْ وَ آخَرینَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ یَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَیْ‌ءٍ فی سَبیلِ اللَّهِ یُوَفَّ إِلَیْکُمْ وَ أَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (انفال / آیه ۶۰)

حضور استاد بسیجی سردار سرلشگر پاسدار حسین سلامی

فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

سلام‌علیکم؛

با صلوات بر محمد و آل محمد و با تبریک انتصاب جناب‌عالی به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی رهبر فرزانة انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا در آغاز چهل سالگی دوم نهضت به استحضار می‌رساند؛ به گمان ما، جمعی از استادان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، این انتصاب ان‌شاءالله به دلایل زیر موضوعی حائز اهمیّت و موجد برکات گسترده برای ایران و جهان خواهد بود.

الف) جناب‌عالی از استادان دانشگاه عالی دفاع ملّی و جزو نظریه‌پردازان ضرورت گسترش عمق استراتژیک انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و دشمنان ایران و اسلام شما را با این ویژگی‌ها ازجمله تعقیب و تنبیه متجاوز تا اعمال خاک دشمن می‌شناسند.

ب) انقلاب اسلامی ایران به دهه پنجم خود وارد شده و در آغاز چهل‌سالگی دوم خود به دورة شبکه‌ای شدن و تمدن‌ساز بودن در سطوح ملّی و بین‌المللی نقل مکان می‌کند، گو این‌که زمان؛ زمانِ طراحی و ساخت "مکتب امنیتی متعالیة ایران" مبتنی‌بر کرامت فطری و اسلامی انسان به دور از تشویش و اضطراب‌های پدید آمده از تمدن غرب و مکاتب امنیتی-میلیتاریستی آن است.

ج) آغاز انتصاب آن استاد بسیجی با افول هژمونی ژاندارم نظام سلطه جهانی؛ آمریکای جنایتکار در سیاست داخلی و خارجی این دولت زورگو و انحصارطلب همراه شده است.

د) به‌رغم جنگ روانی اخیر دولت جنایتکار آمریکا علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نهاد با توجه به دستاورد جهانی‌اش در سرکوب تروریسمِ مصنوع آمریکا و اروپا در منطقه و نیز در ارائه خدمات اجتماعی به ایرانیان در اوج محبوبیت خویش قرار دارد، اینک علاوه‌بر افزایش سرمایه اجتماعی سپاهِ وطن، خود این نهاد مردم‌گرا به وسیله وحدت بین جریانات سیاسی و اقوام ایرانی تبدیل شده است.

چهارگانۀ مورد اشاره، ظهور قدرت‌های جدید در جهان، ناپدید شدن رژیم جعلی اسرائیل تا ۲۱ سال آینده، و هندسۀ نوپدید جهانی بات وجه به افول هژمونی ارتشِ بی‌انگیزه، خسته و آدمکش آمریکا و نیز از هم‌گسیختگی ساخت‌های درونی و اجتماعی آمریکا از سویی و همچنین زایش و نشاط حاکم بر نظریۀ انقلاب اسلامی می‌طلبد که نقشۀ راه آیندۀ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین نیروی حافظ اسلام و ایران برای چهل سالۀ دوّم حیات خود با کمک عالمان و متخصصینِ انقلابی، مورد بازاندیشی و معماری نوین قرار گیرد.

بازاندیشی و معماری نوین ساخت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سطوح ملّی و بین‌المللی بیش از الزامات کنونی، به دلایل زیر، مأموریتی تاریخی و برآمده از نصّ صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سیاست‌های کلّی نظام است؛

اصل یکصد و پنجاهم قانون اساسی به دلیل هم زمانی حیات نهادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب بزرگ ملّت ایران، بر تداوم نقش این نیروی انقلابی و ملّی در "نگهبانی از انقلاب" و "دستاوردهای" آن اصرار کرده است.

اصل یازدهم قانون اساسی به حکم آیة کریمة اِنَّ هذِهِ اُمَّتُکُم وَاحِدَهً وَ أنَا رَبُّکُم فَاعبُدونِ (انبیا ۹۲) دولت جمهوری اسلامی ایران را به ائتلاف و اتّحاد با ملل اسلامی فرمان داده است، این فرمان واقعی و با توجه به روندهای ظالمانه سیاست و قدرت در نظام سلطه جهانی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

در بند ۱۶ از اصل سوم قانون اساسی نیز به حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان حکم شده است؛ بی‌شک این حمایت تشریفاتی نبوده و به پیش‌نیازهایی در صحنه عمل نیازمند است.

در اصل یکصد و پنجاه و سوم و اصل یکصد و پنجاه و چهارم قانون اساسی نیز به حمایت از مبارزة حق‌طلبانة مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان فرمان داده شده است.

از سویی دیگر با توجه به دلالت صریح قانون اساسی بر ایفای نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفاظت از دستاوردهای انقلاب ملّت بزرگ ایران و با توجه به پیچیدگی‌ها و چندلایگی اقدامات دشمنان علیه ملت ایران و اسلام ناب محمدی (ص)، شایسته است در باز مهندسی جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در افق چهل سالۀ دوم، ضمن حفظ و تعمیق «سرمایۀ حقوقی» این نهادِ ملّی و بین‌المللی، در هم‌آوردی سیاست‌گذاری‌های علمی، نخبگی، تکنیکی و لجستیکی، پیشگام‌تر و به هنگام‌تر از دشمنان ایران، به برنامه‌ریزی و اقدامات بازدارنده و پیش‌دستانه مبادرت شود؛ به خصوص اینکه در معماری چهل سالۀ دوّم سپاه، بسیج مستضعفین باید بر تارک این هندسه و معماری نوین، درخشیده تا استعدادها و نیروهای لایزال ملّت بیش از گذشته و با نشاطی بیشتر برای اعتلای تمدن اسلامی به حرکت و جوشش درآیند؛ گو اینکه به جز سرزندگی و نشاط مردم‌سالارانه بسیج در محیط ملّی، جای این نیروی فرهنگی و مدنی در مناسبات رسمی ملّت‌های جهان و در گفت‌وگوهای بین فرهنگ‌ها از منظر «دیپلماسی عمومی» خالی است؛ از این رو شجرۀ طیبه‌ای که با خواست قلبی ایرانیان به دست مبارک معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی رضوان‌الله علیه شکل گرفت اینک در دوران زعامتِ تفصیلی، شبکه‌ای و تمدنی رهبر فرزانۀ انقلاب اسلامی مدظّله العالی با عنایت به تجارب گران‌سنگ به دست آمده در نیروی فداکار قدس سپاه، باید زمینۀ عینی بسیج بین‌الملل را در تعامل با مستضعفان جهان در حوزۀ خدمات اجتماعی و الهیّات اسلامی و رهایی‌بخش فراهم نماید.

در پایان بر خود فرض می‌دانیم از مجاهدت‌های خالصانه، مؤمنانه، انقلابی و مردم‌گرایانه سردار سرلشگر بسیجی محمدعلی جعفری در طول سال‌های متمادی فرماندهی سپاه سپاسگزاری نموده و آرزوی موفقیت ایشان را در مسئولیت جدید از خدای بزرگ خواستاریم.

توفیق روزافزون جناب‌عالی در اعتلای سپاه و بسیج را در افق تمدنی ایران اسلامی از خدای بزرگ مسئلت نموده و ضمن درخواست از قوای سه گانۀ کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تدارک لازم در تأمین پیش‌نیازهای معماری نوین سپاه در چهل ساله دوم انقلاب، آمادگی خویش را برای کمک‌های علمی و پژوهشی در تدوین نقشۀ راه سپاه در چهل سالۀ دوّم انقلاب و طراحی و ساخت مکتب جامعِ امنیتی متعالیة ایران اعلام می‌نمائیم.