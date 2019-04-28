به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامرضا جلالی ظهر یکشنبه در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار داشت: ایجاد آمادگی در بین مردم و دستگاه‌ها یکی از مهمترین اولویت‌ها و برنامه‌های سازمان پدافند غیرعامل است.

وی به اجرای برنامه‌های مختلف و متنوع پدافند غیرعامل در نقاط مختلف کشور اشاره کرد و ادامه داد: علاوه بر دستگاه‌های اجرایی، در زمینه مقابله با تهدیدات، مردم نیز باید آمادگی لازم را داشته باشند.

رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور از اجرای برنامه‌های آموزشی به عنوان یک برنامه مهم یاد کرد و افزود: در همین راستا رزمایش‌ها، تمرینات و برنامه‌های آموزشی به صورت دوره‌ای در سطح استان‌ها برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: با توافقات صورت گرفته با رئیس سازمان انرژی اتمی و استاندار بوشهر، ۱۰ دستگاه سنجش آلودگی گاما برای سنجش میزان آلودگی شیمیایی و کنترل آلودگی‌ها تا هفته دولت نصب می‌شود.

سردار جلالی با اشاره به اجرای طرحی برای شناسایی نقاط ضعف از سال گذشته اضافه کرد: از شهرداری‌ها خواستیم ضعف‌ها، مراکز پر خطر و آسیب‌پذیر شهرها را همراه با راه حل شناسایی کنند که اعتبارات آن هم تأمین شده است.

وی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ به ۲۰ شهر اعتبار دادیم و اعتبارات ۲۰ شهر دیگر هم برای امسال تأمین شده خاطرنشان کرد: شهرداری بوشهر با وجود اینکه اعتبار را دریافت کرده ولی هنوز کاری در این زمینه انجام نداده است.