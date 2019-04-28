مدیران باید تصمیماتی بگیرند که قابل اجرا باشد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت روز شوراها شهردار و شورای شهر قزوین عصر یکشنبه در جلسه با استاندار قزوین بر تعامل همه جانبه مدیران شهری و استانی تاکید کردند.
عبدالمحمد زاهدی در این جلسه که در سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزار شد اظهار داشت: خرد جمعی بهتر از فکر فردی است و شورا حتماً بهتر میتواند عمل کند چو. ن با تدبیری همه اعضا کار میکند.
استاندار قزوین بیان کرد: نگاه ما در استان به شورای شهر قزوین در قالب یک مجموعه است و وظیفه خود میدانیم در برنامههای توسعه شهری حمایت لازم را انجام دهیم.
زاهدی در ادامه بیان کرد: قزوین شهر ویژه و ریشه داری است که اولین خیابان کشور (سپه) در آن است و با داشتن بناهای تاریخی و ارزشمند و باغستانی که ارزش جهانی و ملی دارد منحصر به فرد است که شاید کمتر شهری این شاخصهها را یک جا داشته باشد.
استاندار تصریح کرد: آنچه در قزوین وجود دارد سرمایه ارزشمندی است که از نظر فرهنگی میتواند به اصلاح رفتار فرهنگی ما کمک کند، باغستان ویژگی منحصر به فردی دارد و امامزادهها و زیارت گاهها به این جایگاه کمک کرده است.
وی بیان کرد: باغستان برای ما اهمیت زیادی دارد و باید تلاش کنیم حفظ شود لذا امروز در شورای برنامه ریزی تصویب کردیم از تغییر کاربری فضای سبز و باغستان جلوگیری شود.
زاهدی در ادامه گفت: مشاوری که برای باغستان انتخاب شده باید راهنمایی کند و ساختار مدیریت دهد تا چگونه این باغستان حفاظت و مدیریت شود و ما نیز با یک نگرش همه جانبه آینده باغستان را تضمین کنیم.
طرح امامزاده حسین بازنگری شود
زاهدی در خصوص طرح توسعه امامزاده حسین هم اظهار داشت: باید طرحهایی را تصویب کنیم که قابلیت اجرایی داشته باشد و این موضوع با رعایت همه جوانب و توان مالی، فنی و اجتماعی اجرایی شود.
وی بیان کرد: بهتر است طرح امامزاده حسین بازنگری شود تا سرعت کار با اولویت بندی فازها عملیاتی شود.
زاهدی یادآور شد: طرح محله بلاغی و بافت تاریخی باید از نظر مالی، اجتماعی و فنی قابل اجرا باشد و مردم این مناطق را هم قانع کنیم تا در حفظ بافت تاریخی مشارکت کنند.
زاهدی گفت: هر حا مردم ذینفع هستند پیگیر باشیم و در این راستا طرح پیاده راه خوب است و باید از خودرو محوری خارج شو یم و مکانی برای تقابل چهره به چهره افراد مهیا کنیم.
استاندار قزوین تصریح کرد: در سیل اخیر همه دستگاههای اجرایی، شهرداریها و مدیریت بحران کمک کردند تا شهرهای الوند و قزوین و شال و بویین زهرا آسیب نبیند و ما از سیل درس گرفتیم که مراقب باشیم و برای بحران آمادگی لازم را داشته باشیم.
زاهدی بیان کرد: در حوزه گردشگری ساخت یک هتل ۵ ستاره در قزوین ضروری است و باید در زمینه تأمین اقامت گاههای ارزان قیمت سرمایه گداری کنیم.
وی در خصوص احداث میدان بار هم گفت: ساخت مکان جدید برای میدان بار در دستور کار است و نمایشگاه بین المللی مهم است زیرا فضای کنونی مناسب نیست و باید یک نمایشگاه آبرومند داشته باشیم.
در ادامه تفاهم نامه سه جانبه استانداری، شهرداری و میراث فرهنگی برای تقویت مناسبت همکاری، توسعه گردشگری و تقویت برنامههای نمایشگاهی و صنایع دستی امضا شد.
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