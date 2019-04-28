به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل‌هاشم امروز در دیدار با تعدادی از خبرنگاران و عکاسان ورزشی تبریز به اهمیت انعکاس اخبار ورزشی توسط خبرنگاران اشاره کرده و اظهار داشت: یک روی ورزش برد و روی دیگرش باخت است، نباید ورزش تحت تأثیر عوامل حاشیه‌ای قرار گیرد و آنچه هم برای ورزشکاران و هم هواداران تیم‌ها مهم است، رعایت اخلاق ورزشی است.

وی به اهمیت نقش خبرنگاران در انعکاس اخبار اشاره کرده و تصریح کرد: امروز خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌های گروهی باید، تلاش کنند تا اخبار مسابقات را به بهترین شکل انتشار داده و آنها نیز در انعکاس اخبار اخلاق ورزشی را رعایت کنند.

امام جمعه تبریز با محکوم کردن حوادث اخیری که در بازی تراکتورسازی با پیکان تهران افتاد، گفت: نباید بهانه به دشمنان انقلاب داد تا از فضای ورزشگاه‌های ما سوءاستفاده کنند و متأسفانه هنوز ۲ ساعت از اتمام بازی تراکتورسازی با پیکان گذشته بود که رسانه‌های بیگانه با آب و تاب حاشیه‌های این بازی می‌پرداختند و این زیبنده شهر تبریز نیست.

در این دیدار خبرنگاران ورزشی مشکلات خود در ورود به ورزشگاه و تهیه خبر در استادیوم یادگار امام (ره) را برشمرده و عنوان کردند با وجود داشتن کارت ورود به ورزشگاه از سوی سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال برای ورود به ورزشگاه باید از خوان‌های متعدد عبور کرده و گاهاً در برخورد با خبرنگاران شأن و منزلت آنها نیز حفظ نمی‌گردد، این در حالی است که خبرنگاران برای رسالت خود که پوشش اخبار و تصاویر بازی‌هاست، در ورزشگاه حضور دارند.

امام جمعه محبوب تبریز ضمن ارج نهادن به زحمات خبرنگاران ورزشی، ابراز امیدواری کرد که در جلسه‌ای با نیروی انتظامی مشکلات خبرنگاران مطرح و نسبت به رفع آنها اقدامات لازم صورت گیرد و شرایط حضور خبرنگاران در ورزشگاه‌ها به شکل مطلوب فراهم شود.