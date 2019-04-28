  1. بین الملل
  2. آمریکای لاتین
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۷:۰۱

مردم ونزوئلا خروج از «سازمان کشورهای آمریکایی» را جشن گرفتند

مردم ونزوئلا خروج از «سازمان کشورهای آمریکایی» را جشن گرفتند

حامیان حزب حاکم ونزوئلا با برگزاری تجمعی گسترده، خروج از سازمان کشورهای آمریکایی را جشن گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، اعضای حزب سوسیالیست حاکم بر ونزوئلا و حامیان نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور امروز یکشنبه با برپایی راهپیمایی در کاراکاس، خروج از «سازمان کشورهای آمریکایی» (OAS) را جشن گرفتند.

آنان از چندین منطقه مختلف این شهر به سوی محل برگزاری همایش حمایتی راهپیمایی کردند.

«خورخه آریسا» وزیر امور خارجه ونزوئلا در سخنانی در این راهپیمائی گسترده اعلام کرد که سازمان کشورهای آمریکایی و آمریکا در میان ملت‌های مختلف و حقوق بین الملل محترم شمرده نمی‌شوند.

وی در ادامه گفت: مردم ونزوئلا با استفاده از حق حاکمیت خود خروج از سازمان کشورهای آمریکایی را برگزیده اند. امپریالیسم و نوچه هایش به هیچ عنوان وارد خاک ونزوئلا نخواهند شد.

گفتنی است پیشتر «خورخه آریسا» وزیر امور خارجه ونزوئلا اعلام کرده بود: روز ۲۷ آوریل (دیروز شنبه) از «سازمان کشورهای آمریکایی» خارج خواهیم شد.

کد مطلب 4602745

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها