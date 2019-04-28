مسئولان با بکارگیری جوانان از ظرفیت آنها استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر محمد علی جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی حضرت بقیه الله (عج) عصر امروز در جمع مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها گفت: سپاه پاسداران همزمان با پیروزی انقلاب متولد شد و فلسفه وجودی او حفظ و پاسداری از انقلاب اسلامی است. در ابتدا قرار بود سپاه یک سازمان مسلح باشد و از این طریق به حمایت از انقلاب بپردازد.
وی افزود: زمانی که جنگ تحمیلی آغاز شد تجربههایی که در طول جنگ برای سازماندهی نیروی مردمی برای دفاع از کشور پیش آمد تجربه عظیمی برای نظام فراهم شد که باید در قالب یک سازمان نظامی حفظ میشد و پس از جنگ با پیشنهاد رهبر معظم انقلاب سپاه رسماً به سازمانی نظامی تبدیل شد.
سرلشکر جعفری تاکید کرد: تصور همه این است که انقلاب تنها با تهدیدات امنیتی و نظامی به مخاطره میافتد در حالی که در واقع برای حفظ انقلاب اسلامی به ویژه پس از جنگ تحمیلی رهبر انقلاب ضرورت مبارزه با جنگ نرم و جنگ فرهنگی را بیشتر مورد تاکید قرار دادند. طبیعی بود که وقتی آمریکاییها از پیروزی در عرصه نظامی مأیوس شدند، تلاش کردند تا با ایجاد مشکلات فرهنگی، باورهای دینی مردم را تحت الشعاع قراردهند.
وی همچنین افزود: آنچه که ما بعد از جنگ بدست آوردیم، تضمین بسیار مستحکم برای امنیت مرزهای کشور بود. بویژه پس از آزادسازی خرمشهر و ورود به عراق به منظور اینکه به دشمن بعثی بفهمانیم که جمهوری اسلامی دست روی دست نمیگذارد. تهدیدهای نرم پس از جنگ و از دههای دوم انقلاب تبدیل به روش اصلی هجمه به ایران بود.
فرمانده قرارگاه بقیه الله خاطرنشان کرد: این هجمهها در سالهای ۸۸ و ۹۶ ادامه پیدا کرد. چند سالی است که جنگ اقتصادی نیز به روشهای تهاجم علیه ملت ایران اضافه شده است البته این تهدیدات به غیر از تهدیدات نظامی است که اگر شرایط را مناسب ببینید این تهدید را نیز عملی میکنند. با بصیرت مردم از اوج این بحرانها عبور کردیم.
نیروی عظیم جوان و مؤمن که در این کشور برای انقلاب ذخیره شده، سرمایه عظیمی است
وی با اشاره به بیانیه گام دوم افزود: همه ما موظفیم تا چهل سال دوم انقلاب را با موفقیت به سرانجام برسانیم. در حال حاضر بسیاری از ابرقدرتها در اتحادی جهانی علیه ملت ایران قرار گرفتند ولی ما با پشتوانه مردمی و حمایتهای الهی بر تمامی این تهدیدات فائق آمدهایم.
جعفری خاطرنشان کرد: رمز پیروزی انقلاب اسلامی این است که با وجود توطئههای گوناگونی که با آن دست و پنجه نرم کردهایم، ایستادهایم. هر یک از آنها میتوانست به تنهایی یک نظام را به فروپاشی بکشاند. به طور مثال فتنه ۸۸ که خطر آن به مراتب از جنگ ۸ ساله بیشتر بود و بسیاری را نگران کرده بود ولی با بصیرت مردم بر این توطئه فائق آمدیم.
وی خاطرنشان کرد: اقشار مختلف مردم در طول سالها نشان دادند که با اعتقادات مختلف و پاسداری، میزان اثرگذاریشان از حاکمیت بیشتر است. تاکید امام (ره) که میفرمودند یک موی کوخ نشینان را به تمامی کاخ نشینان نمیدهند نیز برگرفته از همین واقعیت است.
جعفری گفت: نیروی عظیم جوان و مؤمن که در این کشور برای انقلاب ذخیره شده، سرمایه عظیمی است. جوانان شور و اشتیاق دارند تا نقش آفرین باشند و در دانشگاهها حضور دارند که شما عزیزان در قبالها مسئولیت دارید.
وی افزود: رهبری در سالهای اخیر مکرراً به نقش آفرینی جوانان در تمامی عرصهها و خنثی کردن تهدیدات و حل بحرانهای بزرگ اجتماعی و پیشبرد مسائل علمی توسط قشر جوان تاکید کردهاند. آنچه امروز با آن مواجه هستیم تهدیدهایی از جنس فرهنگی، سیاسی و اجتماعی است و باید در گام دوم انقلاب نقش دادن به جوانان و پرداختن به آنها برای نقش آفرینی در چهل سال دوم انقلاب مورد توجه قرار گیرد.
مسئولان با بکارگیری جوانان از ظرفیت بالای آنها استفاده کنند
فرمانده قرارگاه بقیه الله خاطرنشان کرد: در طول ۸ سال دفاع مقدس ۸۰۰ هزار نفر نیروی بسیجی و جوان بیشتر نبودند که در جنگ حضور داشتند و جنگ ۸ ساله در برابر همه دنیا تنها با ۸۰۰ هزار نیروی داوطلب جوان مدیریت شد. بنابراین با تهدیدات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی که امروز کشور با آن درگیر است میتوان با میلیونها نیروی جوانی که در کشور فعال هستند، خنثی کرد. در گام دوم انقلاب باید تمامی مسئولان به خود جرأت بدهند و با بکارگیری جوانان در عرصههای مختلف مدیریتی از ظرفیت بالای آنها در پیشبرند اهداف انقلاب در چهل سال دوم انقلاب استفاده کنند.
وی اظهار داشت: سپاه و بسیج وظیفه سازماندهی بخشی از نیروی انسانی جوان را بر عهده دارند که با بهره گیری از این نیروها توانسته اند امنیت پایدار کشور را به ارمغان بیاوردند. بخش اعظم دیگر جوانان باید در عرصههای دیگر بکارگیری شوند که از نظر بنده نوع بکارگیری ظرفیت جوانان در عرصههای به غیر از عرصههای امنیتی بسیار سختتر و پیچیدهتر است و باید تمرکز بیشتری برای بهرهگیری درست از این نیروهای جوان بکار بسته شود.
جعفری خاطرنشان کرد: بر اساس تقسیم بندی مراحل تکامل انقلاب که از سوی رهبری تبیین شده است ما امروز در مرحله سوم انقلاب یعنی اسلامی شدن نهادهای نظام هستیم. در این مرحله متأسفانه کند حرکت میکنیم و در راستای اسلامی شدن انقلاب باید اقدامات بهتری انجام دهیم. در این مرحله نقش مردم به ویژه نیروهای جوان بسیار حائز اهمیت است و حکمی که رهبر انقلاب اخیراً به من دادند نیز در راستای تحقق همین اهداف است.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مردمیترین مجموعههای زیرمجموعه مرکزی که بنده مسئولیت آن را بر عهده دارم مجموعهای به نام خاتم الاوصیا است که در استانها دارای دفاتری است که آمار و ارتباط گیری با تمامی مؤسسات خودجوش مردمی و فرهنگی در استانها را بر عهده دارد.
وی تاکید کرد: یکی دیگر از زیرمجموعههای قرارگاه بقیع الله بچههای فضای مجازی هستند که در سازمان سراج فعالیت میکنند و دفاتر بسیاری نیز در استانها دارند. این بچهها بر روی مسائل اجتماعی مناطق استانها متمرکز شدهاند تا هماهنگی و هم افزایی را در هر استان و شهرستان ایجاد کنند و به واسطه آن بسیاری مشکلات رفع شود تا ما بتوانیم نقش آفرینی مردم را در مسائل مختلف تا حد کمال داشته باشیم.
فرمانده قرارگاه بقیع الله در پایان افزود: در جنگ نرم تهدیدات دشمن به شکل ملموس احساس نمیشود و یکی از وظایف قرارگاه فرهنگی محسوس کردن تهدیدات دشمن است که به واقع وظیفه سنگینی است. اگر این ایجاد احساس ضرورت در جنگ نرم توسط قرارگاه به درستی محقق شود همانند همبستگی مردمی که در مسئله سیل اخیر شاهد بودیم، میتوان ظرفیت مردمی را در راستای از بین بردن تهدیدات فرهنگی و اجتماعی به کار برد.
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