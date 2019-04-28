دانش آموزان نخبه باید دغدغه مسائل اجتماعی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی ظهر یکشنبه در اجلاس مدیران مدارس سمپاد در مشهد اظهار کرد: دانش آموز مدارس سمپاد دانش آموزی است که فقط در آزمون قبول شده و باید او را در مسیر نخبگی هدایت کنیم تا در آینده به نخبگی برسد.

وی افزود: اگر دانش آموزی تنها خوب تست زدن را بلد باشد و مهارت‌های انسانی را نیاموخته باشد در آینده به مدیریتی تکنیکی تبدیل می‌شود اما اگر بتوانیم درک مفهوم و ادراک را به آن‌ها بیاموزیم فرد در آینده به مدیر استراتژیک و موفق تبدیل خواهد شد.

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: هدف اصلی مدرسه تربیت انسان است و اگر کسی در مدرسه انسان شود آن مدرسه خوب کار کرده است و موضوعاتی مثل المپیادها، جشنواره‌ها و استعدادهای درخشان می‌تواند فقط در علم دانش آموز و کشور اثرگذار باشد.

مهاجرانی گفت: باید روی موضوعات تربیتی به صورت ویژه کار کرده و مسائل اجتماعی از جمله کمک به سیل زدگان، کمک به زلزله زدگان و یا آزاد کردن زندانی‌ها را به عنوان دغدغه به دانش آموزان سمپادی آموزش دهیم.

وی تاکید کرد: باید به این نکته مهم آگاه باشیم که اگر کسب رتبه کنکور مهم است یقیناً و قطعاً خلاقیت و داشتن ذهن خلاق از آن مهم‌تر است.

رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان در ادامه تاکید کرد: در استان‌های که مدارس سمپاد مهارتی راه اندازی شده است باید ارتباط مدیران این مدارس با کارآفرینان، دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای و واحدها و شهرک‌های صنعتی برقرار شود.