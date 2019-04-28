پرداخت تمام مطالبات معوق فرهنگیان کرمانشاهی تا پایان اردیبهشت

به گزارش خبرنگار مهر، مجید یزدان پناه عصر امروز یکشنبه در شورای آموزش و پرورش استان کرمانشاه اظهار داشت: در سیل اخیر هیچ اتفاق چندانی برای مدارس استان رخ نداد.

وی افزود: با هماهنگی استاندار کرمانشاه ۳۱ هزار مهمان نوروزی را در این مدت بارندگی‌ها به صورت رایگان در تمام مدارس و سالن‌ها اسکان دادیم.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: بخش‌های سرفیروزآباد، بیله وار و ماهیدشت برخی ادارات از این احکام مناطق جنگی برخوردار شده ولی معلمان این مناطق مشمول نشده‌اند.

یزدان پناه رقم مطالبات معوق فرهنگیان استان تا پیش از انتصاب خود را بیش از ۴۳ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: از این مطالبات معوق ۱۴ میلیارد تا پایان سال گذشته پرداخت شد و ۹ میلیارد تومان دیگر اخذ و در حال پرداخت است.

وی تصریح کرد: تا ۱۰ روز آینده قبل از پایان اردیبهشت ماه تمام مطالبات معوق فرهنگیان پرداخت می‌شود که در نوع خود کم نظیر است.

یزدان پناه از برگزاری سی و پنجمین یادواره بزرگداشت مقام معلم با اهدافی همچون اعتلای فرهنگی عمومی و تکریم مقام معلم در استان خبر داد و افزود: اجرای برنامه سپاس معلم در تمام مدارس، تجلیل از معلمان توانمند و تلاشگر از مهمترین برنامه‌های این روز است.