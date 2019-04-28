مطالعات چندجانبه باکشورهای واقع درجاده ابریشم ازراهبردهای چین است

به گزارش خبرنگار مهر، پروفسور فاهو چن بعدازظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح دفتر مرکز تحقیقات مشترک غرب آسیا در گرگان، اظهار کرد: افتتاح این دفتر در راستای سیاست‌های طراحی شده مجامع علمی کشور چین است که از سال ۲۰۰۹ آغاز شده و تاکنون در کشورهای سوئد آمریکا و آلمان در حال فعالیت است.

وی گفت: بررسی تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن بر مسائل محیط زیست کشورهای واقع در خط ابریشم یکی از سیاست‌های این دفتر است و امیدواریم با همکاری دانشگاه گرگان دستاوردهای مطلوبی در حزوه ریزگردها مشکلات زیست محیطی و دغدغه‌های حوزه آبخیزداری دست یابیم.

چن ادامه داد: ایران و چین از گذشته‌های بسیار دور با هم تبادلات علمی، اقتصادی و آموزشی داشته و افتتاح این دفتر در گرگان هم موجب دوام و پایداری این تبادلات بین دو کشور خواهد شد.

وی بیان کرد: از گذشته‌های دور تاکنون افراد زیادی از ایران با حضور در نقاط مختلف چین در حوزه‌های آموزشی، فرهنگی و هنری در چین اثرگذاری داشته‌اند.

رئیس مرکز تحقیقاتی فلات تبت چین تأکید کرد: انجام مطالعات اقلیمی چند جانبه با کشورهای واقع در خط ابریشم بخشی از راهبرد کلان دولت چین در توسعه روابط چند جانبه با کشورهای واقع در این مسیر استراتژیک است.

چن همچنین به همایش تغییر اقلیم و مشکلات محیط زیستی که در گرگان در حال برگزاری است، اشاره کرد و افزود: خوشبختانه سطح مطالعات و مقالات علمی ایراد شده بسیار بالا است و محوری‌های اصلی و بسیار گسترده مانند اکولوژی و محیط زیست را شامل می‌شود.

وی گفت: انستیتو فلات تبت چین و دانشگاه لانژوی چین با ارتباط خود را با دانشگاه منابع طبیعی گرگان فعالیت‌های این مرکز را به صورت مشترک دنبال می‌کند.