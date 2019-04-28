اهدا جام به سه تیم شش امتیازی/ تیم فوتسال ایران سوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در آخرین روز از تورنمنت فوتسال زیر ۲۰ سال چین تایپه دو دیدار برگزار شد که در دیدار نخست، فوتسالیست‌های کشورمان با شکست سه بر یک مقابل اندونزی بازی را به پایان رساندند.

در دیدار دوم که تکلیف تیم‌های اول تا سوم را مشخص می‌کرد نیز تیم ملی ژاپن برابر چین تایپه میزبان این تورنمنت به پیروزی ۵ بر یک دست پیدا کرد.

با توچه به نتایج به دست آمده در دیدارهای امروز، تیم‌های ملی ژاپن (تفاضل ۱+)، اندونزی (تفاضل صفر) و ایران (تفاضل ۱-) هرکدام با شش امتیاز به ترتیب عناوین اول تا سومی را از آن خود کردند.

تیم ملی فوتسال زیر ۲۰ سال کشورمان جهت آماده سازی مناسب برای شرکت در مسابقات آسیایی در این تورنمنت دوستانه حاضر شده است.

دومین دوره مسابقات قهرمانی فوتسال زیر ۲۰ سال آسیا به میزبانی ایران با حضور ۱۲ تیم از ۲۲ خرداد ماه لغایت دوم تیرماه در شهر تبریز برگزار می‌شود و ایران با تیم‌های افغانستان و هنگ کنگ همگروه است.