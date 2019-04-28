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۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۸:۱۸

معاون عملیات انتظامی ایلام:

اختلاف دیرینه ۲ خانواده در ایلام منجر به قتل شد

اختلاف دیرینه ۲ خانواده در ایلام منجر به قتل شد

ایلام - معاون عملیات انتظامی ایلام از وقوع یک قتل با اسلحه شکاری در خیابان خرمشهر شهر ایلام خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید فتاحی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی اختلاف دیرینه بین ۲ خانواده، عصر امروز یک نفر به ضرب گلوله با اسلحه شکاری یک نفر دیگر را به قتل می‌رساند.

وی افزود: پس از تماس مردمی با فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان ایلام به محل اعزام که مشخص شد یک نفر با اسلحه شکاری به قتل رسیده و قاتل متواری شده است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان ایلام تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، بلافاصله اقدامات تأمینی انجام و با توجه به شناسایی قاتل دستگیری وی در دستور کار قرار گرفت.

وی یادآور شد: برابر بررسی‌های اولیه انجام شده، این قتل به علت اختلافات دیرینه بین دو خانواده رخ داده است.

کد مطلب 4602813

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