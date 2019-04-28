اختلاف دیرینه ۲ خانواده در ایلام منجر به قتل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمید فتاحی با اعلام این خبر اظهار داشت: در پی اختلاف دیرینه بین ۲ خانواده، عصر امروز یک نفر به ضرب گلوله با اسلحه شکاری یک نفر دیگر را به قتل می‌رساند.

وی افزود: پس از تماس مردمی با فوریت‌های پلیسی ۱۱۰، بلافاصله مأموران انتظامی شهرستان ایلام به محل اعزام که مشخص شد یک نفر با اسلحه شکاری به قتل رسیده و قاتل متواری شده است.

معاون عملیات فرماندهی انتظامی استان ایلام تصریح کرد: با توجه به حساسیت موضوع، بلافاصله اقدامات تأمینی انجام و با توجه به شناسایی قاتل دستگیری وی در دستور کار قرار گرفت.

وی یادآور شد: برابر بررسی‌های اولیه انجام شده، این قتل به علت اختلافات دیرینه بین دو خانواده رخ داده است.