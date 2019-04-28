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۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۸:۲۸

در گفتگو با مهر؛

درخشش دو کشتی‌گیر نامی البرز در رقابت‌های قهرمانی آسیا

درخشش دو کشتی‌گیر نامی البرز در رقابت‌های قهرمانی آسیا

کرج - معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز از درخشش دو کشتی‌گیر نامی البرز در رقابت‌های قهرمانی آسیا خبر داد.

سعید کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با درخشش دو کشتی‌گیر نامی البرز در رقابت‌های قهرمانی آسیا، گفت: خوشبختانه علیرضا کریمی و حسین نوری باز هم موفق شدند در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال باارزش طلا دست پیدا کنند امیدوارم این روند طی سال‌های آینده ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: کشتی از رشته‌های محبوب در استان البرز است که حمید یاری به عنوان رئیس هیئت تلاش فراوانی انجام داده و امیدوارم دیگر ورزشکاران رشته‌های ورزشی هم بتوانند به مدال‌های باارزش در رقابت‌های بین‌المللی برسند.

توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز گفت: قطعاً سال ۹۷ سال پربار و موفقیت‌آمیزی برای ورزش اسان البرز بود، اما در سال ۹۸ برنامه‌های بیشتر و اهداف بزرگ‌تری را دنبال خواهیم کرد.

کولیوند با تأکید بر لزوم توجه به آماده‌سازی ورزشکاران البرز برای راهیابی به اردوهای تیم ملی و حضور در المپیک ۲۰۲۰ خاطرنشان کرد: کسب سهمیه برای المپیک ۲۰۲۰ از مهم‌ترین برنامه‌های پیش روی حوزه ورزش و هیئت‌های ورزشی استان البرز است.

وی معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان در پایان به نشست هم‌اندیشی هیئت‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: روز گذشته این نشست با حضور مدیر کل ورزش و جوانان البرز جهت همفکری و هم‌اندیشی و همچنین تبئین برنامه‌ها و اولویت‌های ورزش استان البرز بر اساس سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد.

کد مطلب 4602822

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