سعید کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با درخشش دو کشتی‌گیر نامی البرز در رقابت‌های قهرمانی آسیا، گفت: خوشبختانه علیرضا کریمی و حسین نوری باز هم موفق شدند در رقابت‌های قهرمانی آسیا به مدال باارزش طلا دست پیدا کنند امیدوارم این روند طی سال‌های آینده ادامه داشته باشد.

وی ادامه داد: کشتی از رشته‌های محبوب در استان البرز است که حمید یاری به عنوان رئیس هیئت تلاش فراوانی انجام داده و امیدوارم دیگر ورزشکاران رشته‌های ورزشی هم بتوانند به مدال‌های باارزش در رقابت‌های بین‌المللی برسند.

توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز گفت: قطعاً سال ۹۷ سال پربار و موفقیت‌آمیزی برای ورزش اسان البرز بود، اما در سال ۹۸ برنامه‌های بیشتر و اهداف بزرگ‌تری را دنبال خواهیم کرد.

کولیوند با تأکید بر لزوم توجه به آماده‌سازی ورزشکاران البرز برای راهیابی به اردوهای تیم ملی و حضور در المپیک ۲۰۲۰ خاطرنشان کرد: کسب سهمیه برای المپیک ۲۰۲۰ از مهم‌ترین برنامه‌های پیش روی حوزه ورزش و هیئت‌های ورزشی استان البرز است.

وی معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان در پایان به نشست هم‌اندیشی هیئت‌های ورزشی اشاره کرد و گفت: روز گذشته این نشست با حضور مدیر کل ورزش و جوانان البرز جهت همفکری و هم‌اندیشی و همچنین تبئین برنامه‌ها و اولویت‌های ورزش استان البرز بر اساس سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد.