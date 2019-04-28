سعید کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در ارتباط با درخشش دو کشتیگیر نامی البرز در رقابتهای قهرمانی آسیا، گفت: خوشبختانه علیرضا کریمی و حسین نوری باز هم موفق شدند در رقابتهای قهرمانی آسیا به مدال باارزش طلا دست پیدا کنند امیدوارم این روند طی سالهای آینده ادامه داشته باشد.
وی ادامه داد: کشتی از رشتههای محبوب در استان البرز است که حمید یاری به عنوان رئیس هیئت تلاش فراوانی انجام داده و امیدوارم دیگر ورزشکاران رشتههای ورزشی هم بتوانند به مدالهای باارزش در رقابتهای بینالمللی برسند.
توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان البرز گفت: قطعاً سال ۹۷ سال پربار و موفقیتآمیزی برای ورزش اسان البرز بود، اما در سال ۹۸ برنامههای بیشتر و اهداف بزرگتری را دنبال خواهیم کرد.
کولیوند با تأکید بر لزوم توجه به آمادهسازی ورزشکاران البرز برای راهیابی به اردوهای تیم ملی و حضور در المپیک ۲۰۲۰ خاطرنشان کرد: کسب سهمیه برای المپیک ۲۰۲۰ از مهمترین برنامههای پیش روی حوزه ورزش و هیئتهای ورزشی استان البرز است.
وی معاون توسعه امور ورزش اداره کل ورزش و جوانان در پایان به نشست هماندیشی هیئتهای ورزشی اشاره کرد و گفت: روز گذشته این نشست با حضور مدیر کل ورزش و جوانان البرز جهت همفکری و هماندیشی و همچنین تبئین برنامهها و اولویتهای ورزش استان البرز بر اساس سیاستهای وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد.
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