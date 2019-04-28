واکنش جان بولتون به مصاحبه ظریف

به گزارش خبرگزاری مهر، «جان بولتون» مشاور امنیت ملی آمریکا امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس‌نیوز اعلام کرد که واشنگتن هیچ پولی را برای آزادی «اتو وارمبیر» (Otto Warmbier) دانشجوی زندانی این کشور در کره شمالی به پیونگ یانگ پرداخت نکرده است.

مشاور امنیت ملی آمریکا در ادامه این مصاحبه ادعا کرد: فکر می‌کنم این نکته کلیدی است. رئیس جمهور در آزاد کردن بیش از ۲۰ آمریکایی در سراسر جهان بدون آنکه پولی پرداخت کند موفقیت آمیز عمل کرده است!

وی در ادامه همچنین از احتمال نشست آتی سران آمریکا و کره شمالی برای بار سوم نیز خبر داد.

«جان بولتون» همچنین پیرامون مصاحبه «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران نیز گفت: این سخنان مضحک و اظهارات تبلیغاتی و ارائه اطلاعات غلط است. سیاست رئیس جمهوری آمریکا در قبال ایران پیش از آنکه من به دولت ملحق شوم کاملاً شفاف بوده و این سیاست اعمال حداکثر فشار بر ایران برای تغییر رفتارش است و فکر می‌کنم که این سیاست تأثیر گذار خواهد بود.

وی در ادامه افزود: سال پیش زمانی که امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با ترامپ دیدار داشت، رئیس جمهور (دونالد ترامپ) اعلام کرد که قصد دارد از برجام خارج شده تا از این طریق به توافقی دیگر با ایران دست یابد که حاوی موضوع برنامه هسته‌ای ایران، موشک‌های بالستیک و حمایت از تروریسم (!) باشد و هر زمان که ایران برای مذاکره درباره این موضوعات آماده باشد، رئیس جمهور نیز آماده خواهد داد.

مشاور امنیت ملی آمریکا کاخ سفید ادعا کرد: فکر می‌کنم از یک سال پیش یعنی زمانی که رئیس جمهور ترامپ گفت که قصد داریم از توافق هسته‌ای با ایران خارج شویم و تحریم‌ها علیه تهران را بازگردانیم این فشارها تأثیرات چشمگیری داشتند و پایان معافیت‌ها نیز تأثیرات بیشتری بر ایران خواهند داشت.

در خصوص ادعای بولتون مبنی بر عدم پرداخت پول برای آزادی زندانی آمریکایی از پیونگ یانگ، گفتنی است که روزنامه آمریکایی واشنگتن پُست پیشتر در گزارشی اختصاصی به تشریح صورتحساب ۲ میلیون دلاری کره‌شمالی برای آمریکا پرداخته بود.

روزنامه واشنگتن پُست در گزارشی اختصاصی اعلام کرد: دولت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پذیرفته بود، ۲ میلیون دلار برای آزادی دانشجوی آمریکایی زندانی در کره شمالی به پیونگ یانگ بپردازد.

ماجرا به دستگیری «اتو وارمبیر» (Otto Warmbier) دانشجوی آمریکایی در کره شمالی مربوط می‌شود که در ژوئن ۲۰۱۷ و بعد از ۱۵ ماه زندانی بودن در پیونگ یانگ آزاد شد. این دانشجوی آمریکایی که به اتهام تلاش برای دزدیدن پوسترهای تبلیغاتی در یک هتل در پیونگ یانگ به ۱۵ سال زندان محکوم شده بود، بعد از ۱۵ ماه و بر اساس دلایل بشردوستانه از سوی کره شمالی از زندان آزاد گردید. وارمبیر تنها یک هفته پس از آزادی و در کنار خانواده‌اش در آمریکا درگذشت.