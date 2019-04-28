به گزارش خبرگزاری مهر، «محمد جواد ظریف» وزیر خارجه ایران در مصاحبه با «فاکس نیوز» به سوالات مجری این شبکه پاسخ داد.

وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوالی درباره ماهیت افرادی که در آمریکا و خاورمیانه در تلاش برای کشاندن ترامپ به درگیری با ایران هستند، گفت: نتانیاهو تا کنون چند بار گفته است که رئیس جمهور ترامپ را برای تروریست خواندن سپاه مورد تشویق قرار داده است؛ نتانیاهو گفته است که با برجام مخالف است و ترامپ را برای خروج از آن ترغیب می‌کند. بولتون (مشاور امنیت ملی آمریکا) علناً پیش از تصدی سمت کنونی اش در تجمع سازماندهی شده توسط یک گروهک تروریستی ایرانی که البته در فهرست گروه‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا نیز قرار دارد گفت که چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در تهران با آن تروریست‌ها جشن می‌گیرد. او ۵۰ هزار دلار از آن‌ها گرفت و سپس بعد از تصدی مشاور امنیت ملی آمریکا نیز سخنانش را تکرار کرد.



وی در ادامه درباره تیم «ب» (جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، محمد بن سلمان ولیعهد سعودی و محمد بن زائد ولی‌عهد ابوظبی) و تلاش آن‌ها برای تغییر نظام ایران اضافه کرد: دست کم این افراد. آن‌ها همه تمایل خود را برای کشاندن ترامپ به درگیری با تهران نشان داده اند. معتقد نیستم که رئیس‌جمهور ترامپ هم این را بخواهد. من معتقدم که رئیس‌جمهوری ترامپ با شعار خودداری از وارد کردن ایالات متحده به جنگیِ دیگر در رقابت‌های انتخاباتی شرکت کرد. اما معتقدم که قصد رئیس‌جمهوری ترامپ برای اعمال فشار و سیاست فشار حداکثری به ایران با هدف به زانو درآوردن ایران و اینکه ما مجبور به تسلیم شویم، محکوم به شکست است و فکر می‌کنم که این ۴ نفر این را می‌دانند.



دکتر ظریف در پاسخ به سوالی پیرامون اقدام خصمانه اخیر واشنگتن علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فشارهای آمریکا علیه تهران تأکید کرد: قصد آمریکا وضع فشار حداکثری بر مردم ایران است. این موضوع نیز توسط پمپئو وزیر خارجه و بولتون مشاور امنیت ملی دنبال می‌شود تا مردم علیه دولت ایران اقدام کنند؛ آن‌ها در توهم و امید خود ناامید خواهند شد؛ ایرانی‌ها در برابر فشارها مقاومت خواهند کرد. آمریکا کشوری است که ار برجام خارج شد. لحن قطعنامه ۲۲۳۱ شورا امنیت سازمان ملل نیز درباره موشک‌های ایران کاملاً آشکار است؛ این قطعنامه می‌گوید که تهران موشک هائی که با هدف حمل تسلیحات هسته‌ای هستند را توسعه نخواهد داد. درباه سپاه باید بگویم که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هرگز آمریکایی‌ها را نکُشته است، سپاه برای مبارزه با تروریسم آنجاست. دیروز در عراق مراسم گرامیداشت ۳۰۰ نیروی سپاه بود که همراه با عراقی‌هایی جان خود را از دست دادند که با داعش می‌جنگیدند. شخص رئیس‌جمهور ترامپ هم در جریان یک مناظره انتخاباتی، که فکر می‌کنم مجری آن هم خود شما بودید، در پاسخ به هیلاری کلینتون گفت که ایران دارد داعشی‌ها را می‌کشد.



رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در واکنش به ادعای مضحک مجری برنامه پیرامون مرگ ۶۰۸ نظامی آمریکایی از طریق حمایت از گروه‌های عراقی تصریح کرد: این اتهام تازه‌ای که ایالات متحده مطرح کرده، که البته اتهام بسیار خطرناکی هم هست، چراکه من معتقدم که تیم «ب» می‌خواهد رئیس‌جمهور ترامپ را فریب داده و ایالات متحده را به تقابلی بکشاند که او نمی‌خواهد. بگذارید به موضوع دیگر بپردازیم. شما درباره پول صحبت می‌کنید. رئیس‌جمهور ترامپ شخصاً گفته که شما ۷ تریلیون دلار در منطقه ما هزینه کرده اید. ما در منطقه خودمان هستیم. ایالات متحده به منطقه ما آمد، ۷ تریلیون دلار خرج کرد و تنها نتیجه آن این بود که ما ترور بیشتر، ناامنی بیشتر و بی‌ثباتی بیشتری را شاهد هستیم. نظر قاطع مردم منطقه ما این است که حضور واشنگتن باعث ناامنی است.

ظریف درباره میانه روها در ایران و اینکه آیا تندروها در ایران قدرت خواهند گرفت، گفت: فکر می‌کنم زمانی که رئیس جمهور ترامپ به قدرت رسید، پاکسازی در ساختار امنیت ملی ایالات متحده صورت گرفت که بزرگ‌تر از هر پاکسازی بود که تابحال در این صورت گرفته است. در ایران، افراد دیدگاه‌های مختلفی دارند، و این دیدگاه‌ها به مردم ارائه می‌شود و آن‌ها به آن رأی می‌دهند. آن‌ها به میانه‌روها رأی می‌دهند، یا به افرادی با دیدگاه‌های متفاوت رأی می‌دهند. این روندی سیاسی است که شما هم انجام می‌دهید. … ما با حسن نیت با جامعه بین الملل مواجه شدیم، و با جامعه بین الملل (از جمله) با آمریکا و ۶ قدرت دیگر، به توافقی رسیدیم. رئیس جمهور ترامپ بدون خواندن آن توافقنامه، صرفاً به این خاطر که رئیس‌جمهور اوباما را دوست نداشت، از آن خارج شد.... واشنگتن با این کار (خروج از برجام) نه تنها به مردم ایران که به مردم در همه جهان نشان داد که نباید به امضای رئیس جمهوری آمریکا اعتماد کنند. پیام این است که آمریکا قابل اعتماد نیست. شاید او (ترامپ) به اول آمریکا اعتقاد داشته باشد؛ اما آمریکا نمی‌تواند در فضای ناامن جهانی اولویت داشته باشد. لازم است همه ما در فضای امن جهانی با یکدیگر همکاری کنیم و زندگی در فضای امن جهانی، فقط زمانی میسر است که شما برای خودتان و امضای خود احترام قائل باشید.