صدور مجوز ۳۹۴ کتاب در اردبیل/۱۱ رویداد ملی و بین المللی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر اسحاقی شامگاه یکشنبه در برنامه «روز فرهنگ و هنر استان اردبیل» تصریح کرد: طی سال گذشته ۲۸۸ مورد از مجوزهای نشر موجود در استان اردبیل به زیور طبع آراسته شد.

به گفته وی در سال گذشته ۱۱ رویداد ملی و بین المللی در حوزه‌های فرهنگی و هنری برگزار شد که از آن جمله می‌توان به برگزاری همایش‌های بین المللی مناظرات رضوی و فیلم کوتاه اشاره کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل از برگزاری مطلوب همایش ملی داستان کوتاه در سال گذشته نیز اشاره کرد و ادامه داد: در دو سال پیاپی دو نمایشگاه استانی کتاب در اردبیل برگزار شد که با استقبال مطلوب مخاطبان نیز مواجه شد.

اسحاقی به وضعیت تئاتر استان نیز اشاره کرد و متذکر شد: در چهار سال گذشته بالغ بر ۷۶ هزار نفر از تئاترهای استان بازدید کردند.

تحولات استان اردبیل مدیون فرهنگ و هنر است

رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل نیز در برنامه «روز فرهنگ و هنر استان اردبیل» تصریح کرد: اصحاب قلم و فرهیختگان با ثبت آثار خود در معرفی جاذبه‌های تاریخی، فرهنگی و رسوم دیرین منطقه خدمتی بزرگ برای معرفی استان و منطقه در سطح داخلی و بین المللی ایفا می‌کنند و تلاش‌های انجام پذیرفته در این بخش شایان توجه و قدردانی است.

ولی ملکی ادامه داد: چنانچه تحولی در استان اردبیل در ابعاد مختلف دیده می‌شود، بخش اعظم آن مرهون فرهنگ و هنر والای موجود است و در این میان نویسندگان و اصحاب فرهنگ و هنر نقش بی‌بدیلی را در معرفی و شناساندن این قابلیت‌ها ایفا می‌کنند.

به گفته وی اردبیل و صفویه در نشر معارف اسلامی و شیعی در کشور نقش مهمی را ایفا کرده و صیانت از تاریخ منطقه و انتقال آن به زبان فرهنگ و هنر از جمله مهمترین ضرورت‌های موجود است.