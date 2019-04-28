۱۱۰۰ روحانی به مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری اعزام می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید جعفر مرتضوی ظهر یکشنبه در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی، اظهار کرد: در ماه رمضان امسال یک هزار و ۱۰۰ روحانی به ۱۰ شهرستان استان برای اجرای برنامههای ویژه ماه رمضان و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اعزام میشوند.
وی با اشاره به برنامه جز خوانی و تفسیر قران در ماه رمضان در مصلای شهرکرد، تصریح کرد: این برنامه زنده از صدا و سیما به صورت بینالمللی در کشور و خارج از ایران پخش خواهد شد که رعایت مسائل امنیتی مورد تاکید است.
حجتالاسلام مرتضوی بیان کرد: باید مراقب بود در ماه رمضان روزه خواری صورت نگیرد و برای مسافرانی که از درون و خارج استان برای سفر وارد شهرهای چهارمحال و بختیاری میشوند، تدابیر مناسب اندیشیده شود زیرا این مهم جنبه حکومتی دارد.
همایش طلایه داران تبلیغ در چهارمحال و بختیاری برگزار میشود
وی ادامه داد: باید این برنامهریزی به نحوی انجام شود که در ماه رمضان در رستورانها، غذاخوریها، پارکها و … تظاهر به روزه خواری مشاهده نشود.
مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان تاکید کرد: افرادی به دلایل مختلف از جمله بیماری، سفر و … توانایی روزه گرفتن ندارند که نباید به این قشر سخت گیری کرده و احکام اسلام را سخت کرد.
حجتالاسلام مرتضوی با بیان اینکه امسال ۲۶ استان در کشور با مسئله سیل درگیر شدند، تاکید کرد: مشکلات این اقشار نیز مورد توجه است.
وی گفت: همایش طلایه داران تبلیغ نیز در هفته آینده با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار خواهد شد.
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