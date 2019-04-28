  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۰:۲۴

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری:

۱۱۰۰ روحانی به مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری اعزام می شوند

۱۱۰۰ روحانی به مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری اعزام می شوند

شهرکرد- مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری گفت: یک هزار و ۱۰۰روحانی به مناطق مختلف چهارمحال و بختیاری در ماه رمضان اعزام می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جعفر مرتضوی ظهر یکشنبه در ستاد ساماندهی شئون فرهنگی، اظهار کرد: در ماه رمضان امسال یک هزار و ۱۰۰ روحانی به ۱۰ شهرستان استان برای اجرای برنامه‌های ویژه ماه رمضان و تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اعزام می‌شوند.

وی با اشاره به برنامه جز خوانی و تفسیر قران در ماه رمضان در مصلای شهرکرد، تصریح کرد: این برنامه زنده از صدا و سیما به صورت بین‌المللی در کشور و خارج از ایران پخش خواهد شد که رعایت مسائل امنیتی مورد تاکید است.

حجت‌الاسلام مرتضوی بیان کرد: باید مراقب بود در ماه رمضان روزه خواری صورت نگیرد و برای مسافرانی که از درون و خارج استان برای سفر وارد شهرهای چهارمحال و بختیاری می‌شوند، تدابیر مناسب اندیشیده شود زیرا این مهم جنبه حکومتی دارد.

همایش طلایه داران تبلیغ در چهارمحال و بختیاری برگزار می‌شود

وی ادامه داد: باید این برنامه‌ریزی به نحوی انجام شود که در ماه رمضان در رستوران‌ها، غذاخوری‌ها، پارک‌ها و … تظاهر به روزه خواری مشاهده نشود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان تاکید کرد: افرادی به دلایل مختلف از جمله بیماری، سفر و … توانایی روزه گرفتن ندارند که نباید به این قشر سخت گیری کرده و احکام اسلام را سخت کرد.

حجت‌الاسلام مرتضوی با بیان اینکه امسال ۲۶ استان در کشور با مسئله سیل درگیر شدند، تاکید کرد: مشکلات این اقشار نیز مورد توجه است.

وی گفت: همایش طلایه داران تبلیغ نیز در هفته آینده با حضور نماینده ولی فقیه در استان برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4602901

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها