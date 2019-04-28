به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «نیکلا استرجن» (Nicola Sturgeon) وزیر اول اسکاتلند امروز یکشنبه اعلام کرد: هیچکس نمی‌تواند مانع از استقلال ما از انگلیس شود.

وزیر اول اسکاتلند در این خصوص ادامه داد: نظام پارلمانی بریتانیا طی ۳ سال اخیر بی هیچ شک و تردیدی نشان داد برای اسکاتلند ناکارآمد است. نظام پارلمانی حاکم بر انگلیس هیچگاه نمی‌تواند در برابر حق اسکاتلند برای دستیابی به استقلال بایستد. لذا اعلام می‌کنم که از موج استقلال‌طلبی حمایت می‌کنیم.

این در حالیست که وی پیشتر اعلام کرده بود که دولتش به زودی طرح قانونی برگزاری همه پرسی استقلال از انگلیس را ارائه خواهد کرد.

وزیر اول اسکاتلند در این خصوص گفت: بر اساس این طرح، همه پرسی مذکور برای اجرا در ماه می سال ۲۰۲۱ خواهد بود.

این درحالیست که اسکاتلندی‌ها در همه‌پرسی سال ۲۰۱۴ با استقلال از بریتانیا مخالفت کردند. آنها در همه‌پرسی برگزیت نیز با اکثریت قاطع با خروج لندن از اتحادیه اروپا مخالفت کرده بودند.