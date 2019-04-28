درآمد ۹ میلیاردی استان تهران از فروش صنایع دستی از ابتدای سال

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بند پی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تجلیل از خادمین سفر نوروزی استان تهران طی سخنانی گفت: امسال در اوایل سال و تعطیلات نوروزی در سخت‌ترین و بحرانی‌ترین منطقه در استان خوزستان حضور داشتیم و خدا را شاکریم، ستاد مدیریت بحران استان تهران سربلند بیرون آمد.

وی افزود: امسال عوامل و خادمین سفر در استان تهران شرایطی را فراهم کردند که شاهد فصل جدیدی در گردشگری و سفرهای نوروزی باشیم.

استاندار تهران گفت: اساساً مفهوم امروزی سفر تغییر کرده و سفر به ضرورت اجتماعی و دارای ابعاد مختلف برای استفاده از مواهب پیرامونی تبدیل شده است و در حال حاضر شاهد تغییر محتوایی در فلسفه وجودی سفر هستیم و باید طراحی مناسب بسته‌های متناسب به آن از جمله صنایع دستی را داشته باشیم.

محسنی بندپی افزود: تمامی شهرستان‌های استان دارای جاذبه‌های گردشگری هستند و باید از این ظرفیت‌ها برای جذب گردشگر استفاده کنیم، اساساً دولت باید در حوزه گردشگری سیاستگزاری و بخش خصوصی باید در حوزه اجرایی صنعت گردشگری ورود پیدا کند.

وی گفت: امسال در عرضه و فروش صنایع دستی ۹ میلیارد تومان در استان تهران درآمد داشتیم.

استاندار تهران گفت: امیدوارم برنامه ریزی های لازم برای کیفی کردن سفرها و بسترسازی‌های لازم برای جذب گردشگر صورت گیرد