به گزارش خبرنگار مهر، دریادار تورج حسنی مقدم شامگاه یکشنبه در مراسم هفتاد و هشتمین سالگرد شهادت شهید بایندر که در ناوگان شمال برگزار شد، اظهار کرد: ۶۲ ناو گروه ارتش در حال مأموریت در آب‌های بین المللی هستند که ناوگروه شصت و دوم فردا دوشنبه از جمهوری قزاقستان به میهن اسلامی باز می‌گردد.

وی افزود: ناوگروه شصت و یکم نیروی دریایی ارتش در خلیج عدن و اقیانوس هند در حال حفاظت از منابع و منافع جمهوری اسلامی ایران است.

دریادار حسنی مقدم با اشاره به اینکه نیروی دریایی ارتش حول محور ولایت از دستاوردهای انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی حراست می‌کند، تاکید کرد: مشارکت در تردد بین المللی و ارتقای جایگاه ایران اسلامی در مجامع بین الملل و استحکام بخشیدن به دیپلماسی کشور، گوشه‌ای از اقدامات نیروی دریایی ارتش در راستای ابلاغ راهبرد رهبری است.

جانشین فرماندهی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه دشمنان نظام همیشه در حال تهدید و تحریم و تنبیه غیرنظامی به روش‌های مختلف هستند، گفت: در اوضاع حساس کنونی باید آمادگی لازم برای دفاع ملی هوشمند و همه جانبه را داشته باشیم.

دریادار حسنی مقدم با اشاره به اینکه ایران بهترین موقعیت ژئوپلیتیکی دنیا را دارد، ادامه داد: ایران با قرار گرفتن در شش حوزه ژئوپلیتیکی آسیای میانه، افغانستان و پاکستان، اقیانوس هند، خلیج فارس، خاور میانه و حوزه ژئوپلیتیکی شمال غرب در دریای خزر، بهترین موقعیت دنیا را دارد.

وی تصریح کرد: بر اساس تأکیدات رهبری و راهبرد بنیانگذار انقلاب اسلامی، ایستادگی، مقاومت و حضور به موقع در صحنه راهبرد بومی نیروی دریایی ارتش است که باید همواره هوشیار باشیم.

جانشین فرمانده نیروی دریایی ارتش با گرامیداشت یاد و خاطره ناو سروان شهید یدالله بایندر شهید راه وطن در سال ۱۳۲۰، افزود: شهدای ایران با جانفشانی و ایثارگری در صف مقابله با دشمنان در همه ادوار قرار گرفتند و با پاسداری از استقلال و آزادی و شریعت اسلامی نگذاشتند حتی یک وجب از خاک ایران از این کشور جدا شود.

وی همچنین اظهار کرد: باید همانند شهدا اعتقاد داشته باشیم که علاوه بر تحقق وعده‌های خدا، خودباوری و اعتقاد و باور به مردم و میهن اسلامی را سرلوحه کار خودمان قرار دهیم.