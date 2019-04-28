به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی نافچی شامگاه یکشنبه در جلسه شورای اطلاع رسانی استان زنجان در محل استانداری زنجان، با بیان اینکه حوزه خبر و اطلاع رسانی عامل مهم در تقویت وحدت و انسجام اجتماعی در جامعه است و باید از ظرفیت حوزه اطلاع رسانی برای توسعه انسجام اجتماعی در جامعه استفاده شود، افزود: حوزه اطلاع رسانی باید در بخشهای مختلف رسانه ملی، نشریات و رسانهها تقویت شود.
وی ادامه داد: یکی از اجزایی که میتواند نقش مهم و مؤثری در امیدآفرینی، اعتمادزایی، وحدت، انسجام و تعامل قوی بین مردم و حاکمیت ایفا کند ارائه خبر و اطلاع رسانی دقیق از منابع موثق است.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان گفت: اگر بخواهیم زمینه برای ایجاد آرامش و طمأنینه، همچنین بهداشت و سلامت روانی و اجتماعی در استان فراهم شود، باید اخبار و اطلاعرسانی را ساماندهی کنیم.
مرادی نافچی افزود: یک خبر منفی ۹ برابر خبر مثبت بر ذهن مخاطب تأثیر میگذارد موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد، از همین رو باید در این زمینه با دقت عمل شود و از شنیدهها خبر نسازیم.
به گفته مرادی نافچی اگر اطلاعات به صورت سریع، صریح، دقیق و به موقع از منابع موثق در اختیار جامعه قرار نگیرد، جامعه دچار شک میشود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان با بیان اینکه اطلاع رسانی ظرافتهای خاص و الزامات ویژه دارد که باید توجه ویژه به آن باید صورت بگیرد، گفت: برای ایجاد آرامش و بهداشت روانی و اجتماعی را در ذهن و دل مردم تأمین کنیم باید حوزه خبر و اطلاع رسانی را ساماندهی کنیم.
مرادی نافچی افزود: مدیریت افکار عمومی به منزله اطلاعرسانی دقیق است، نه جهتدهی افکار، از همینرو باید سامانههای گردش اطلاعات را مدیریت کرده و شیوههای توانمندسازی اصحاب رسانه را اجرا کنیم. علاوه بر این، تبیین اصول و محورها جز سیاستهای شورای اطلاعرسانی است و شبهات باید مدیریت شود.
و ی با تاکید بر اینکه «دانستن» حق مردم است و همین مردم حق دارند که اطلاعات دقیقی از منابع موثق دریافت کنند، گفت: ساماندهی اطلاعرسانی بر اساس منابع مستند باید در دستور کار قرار گیرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان معتقد است برای اطلاع رسانی بهتر از عملکرد دستگاهها، سخنگو باید برای هریک از دستگاهها تعیین شود.
مرادی نافچی با بیان اینکه سامانههای گردش اطلاعات باید در استان مدیریت شده و آسیبشناسی در حوزه رسانهای انجام شود، گفت: باید جلسهای با مدیران روابط عمومی استان برگزار و سیاستهای شورای اطلاع رسانی تبیین شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان افزود: نظارت بر شیوه اطلاعرسانی در زمینه تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی باید مورد توجه قرار گرفته و
وحدت رویه در زمینه منابع اطلاعاتی موجود باشد تا افکار عمومی مدیریت شود.
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