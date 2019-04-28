ترور طلبه همدانی زنگ خطر آغاز خشونتهای عریان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی افزود: بنگریم که در همین گفت وگوهای حقیقی و مجازی، چقدر بازار خشونت کلامی پررونق است. گلوله‌ها با باروت کلمات ساخته می‌شوند.



به گزارش مهر حجت الاسلام «مصطفی قاسمی» ۴۶ ساله صبح شنبه جلوی در مدرسه حوزه علمیه آیت الله ملاعلی معصومی همدانی در همدان به ضرب گلوله به قتل رسید. قاتل وی یک روز بعد در درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد.