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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۰:۳۹

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی:

ترور طلبه همدانی زنگ خطر آغاز خشونتهای عریان است

ترور طلبه همدانی زنگ خطر آغاز خشونتهای عریان است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ترور طلبه همدانی زنگ خطر آغاز خشونت‌های عریان است در توئیتی نوشت که نفرت سازان پشت صحنه این بازی کثیف اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس صالحی افزود: بنگریم که در همین گفت وگوهای حقیقی و مجازی، چقدر بازار خشونت کلامی پررونق است. گلوله‌ها با باروت کلمات ساخته می‌شوند.

به گزارش مهر حجت الاسلام «مصطفی قاسمی» ۴۶ ساله صبح شنبه جلوی در مدرسه حوزه علمیه آیت الله ملاعلی معصومی همدانی در همدان به ضرب گلوله به قتل رسید. قاتل وی یک روز بعد در درگیری مسلحانه با پلیس کشته شد.

کد مطلب 4602972

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