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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۲۴

تیم‌های صعود کننده به نیمه نهایی لیگ گلف بانوان قم مشخص شدند

تیم‌های صعود کننده به نیمه نهایی لیگ گلف بانوان قم مشخص شدند

قم - با برگزاری دیدارهای هفته پنجم و ششم، تیم‌های صعود کننده به مرحله نیمه نهایی لیگ گلف بانوان قم مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم از مرحله گروهی لیگ مینی گلف بانوان استان قم شامگاه شنبه در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد تا تکلیف ۴ تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی این پیکارها مشخص شود.

بر اساس برنامه هیئت گلف استان قم، رقابت‌های هفته‌های پنجم و ششم لیگ مینی گلف بانوان به صورت فشرده و متمرکز برگزار شد و تیم‌ها در ۲ مسابقه به میدان رفتند تا در نهایت ۲ تیم از گروه یک و ۲ تیم از گروه دوم به نیمه نهایی برسند.

از هفته پنجم رقابت‌ها و در گروه یک، کافه تلخ و الماس، به ترتیب حریفان خود فست فود دارچین و ایمان را شکست دادند و در گروه ۲ نیز جوانان هلال احمر و کافه سی سی کام به ترتیب شهید دلاوری و کویرتابلو آذرخش گستر را مغلوب کردند.

در هفته‌ی ششم رقابت‌ها نیز در گروه یک تیم‌های فست فود دارچین و کافه تلخ، بر ایمان و الماس پیروز شدند و در گروه ۲، کافه سی سی کام و جوانان هلال احمر، کویرتابلو آذرخش گستر و شهید دلاوری را شکست دادند.

بدین ترتیب تیم‌های کافه تلخ و الماس از گروه یک و تیم‌های جوانان هلال احمر و کافه سی سی کام از گروه ۲ به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها صعود کردند.

کد مطلب 4602981

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