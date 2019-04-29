به گزارش خبرنگار مهر، هفته ششم از مرحله گروهی لیگ مینی گلف بانوان استان قم شامگاه شنبه در ورزشگاه شهید حیدریان قم برگزار شد تا تکلیف ۴ تیم صعود کننده به مرحله نیمه نهایی این پیکارها مشخص شود.

بر اساس برنامه هیئت گلف استان قم، رقابت‌های هفته‌های پنجم و ششم لیگ مینی گلف بانوان به صورت فشرده و متمرکز برگزار شد و تیم‌ها در ۲ مسابقه به میدان رفتند تا در نهایت ۲ تیم از گروه یک و ۲ تیم از گروه دوم به نیمه نهایی برسند.

از هفته پنجم رقابت‌ها و در گروه یک، کافه تلخ و الماس، به ترتیب حریفان خود فست فود دارچین و ایمان را شکست دادند و در گروه ۲ نیز جوانان هلال احمر و کافه سی سی کام به ترتیب شهید دلاوری و کویرتابلو آذرخش گستر را مغلوب کردند.

در هفته‌ی ششم رقابت‌ها نیز در گروه یک تیم‌های فست فود دارچین و کافه تلخ، بر ایمان و الماس پیروز شدند و در گروه ۲، کافه سی سی کام و جوانان هلال احمر، کویرتابلو آذرخش گستر و شهید دلاوری را شکست دادند.

بدین ترتیب تیم‌های کافه تلخ و الماس از گروه یک و تیم‌های جوانان هلال احمر و کافه سی سی کام از گروه ۲ به مرحله نیمه نهایی رقابت‌ها صعود کردند.