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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۸:۳۷

نگرانی کویت از بسته شدن احتمالی تنگه هرمز

نگرانی کویت از بسته شدن احتمالی تنگه هرمز

در حالی که مقامات ایرانی تاکید کرده‌اند فعلا تصمیمی برای بستن تنگه هرمز ندارند، معاون وزیر خارجه کویت درباره این موضوع ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، «خالد الجارالله» معاون وزیر خارجه کویت گفت که این کشور به بسته شدن تنگه هرمز و تهدیدها در این خصوص با نگرانی نگاه می‌کند.

در حالی که مقامات ایرانی تاکید کرده‌اند فعلا تصمیمی برای بستن تنگه هرمز ندارند این مقام کویتی در این زمینه اظهار نظر کرده و می‌گوید؛ ما تهدیدها برای بستن تنگه هرمز را با نگرانی دنبال می‌کنیم و امیدواریم که همواره این منطقه از تنشها به دور باشد.

محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران اخیرا گفته است: «ما از گذشته تنگه هرمز و خلیج فارس را باز نگه داشته‌ایم و در آینده نیز چنین می‌کنیم اما گر آمریکا می‌خواهد وارد تنگه هرمز شود، باید با کسانی که از این تنگه حفاظت می‌کنند، یعنی سپاه پاسداران صحبت کند».

سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز در این زمینه گفت: ما قصد بستن تنگه هرمز را نداریم؛ مگر اینکه دشمنی دشمنان به حدی برسد که چاره‌ای جز آن نباشد.

کد مطلب 4602985

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