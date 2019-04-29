طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان از امروز در قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نبیل در این باره اظهار کرد: در آستانه ماه مبارک رمضان و افزایش تقاضای مردم برای تأمین برخی از کالاها، بویژه مواد لبنی، پروتئینی، برنج، روغن، قند و شکر، خرما، میوه، سبزیجات و شیرینی‌های پر مصرف مرسوم در این ایام، طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان در استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به تشدید فعالیت تیم‌های بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف در این ایام تاکید کرد: این طرح با هدف صیانت از حقوق مصرف کنندگان و با رویکرد پیشگیری و پایش مستمر بازار و توجه ویژه به موضوع تأمین و توزیع به هنگام کالاهای پرمصرف در ماه مبارک رمضان همزمان با سراسر کشور در سطح استان اجرا خواهد شد.

وی همچنین تسهیل و تسریع در دسترسی مردم به کالاهای مورد نیاز با قیمت مصوب و مناسب، نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و برخورد با تخلفات احتمالی با همکاری اتاق‌های اصناف و سایر دستگاه‌های نظارتی را از دیگر اهداف اجرای این طرح اعلام کرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین خاطرنشان کرد: اقلام نظارتی مورد تاکید در این طرح شامل: خرما، برنج، قند و شکر، شیرینی‌های پرمصرف، اقلام لبنی و پروتئینی است.

وی با تاکید بر ضرورت همکاری همه صنوف با بازرسان در اجرای این طرح اظهار داشت: رعایت نرخ‌های مصوب و سود قانونی، نصب برچسب قیمت بر روی تمامی کالاها، صدور فاکتور رسمی در قبال فروش کالا، تداخل صنفی، از جمله موارد مورد تاکید در اجرای این طرح می‌باشد که همه صنوف ملزم به رعایت آن هستند.

این مسئول در پایان خاطر نشان کرد: ستاد خبری سازمان صنعت معدن و تجارت نیز همزمان با اجرای طرح به صورت شبانه روزی فعال خواهد بود و مردم می‌توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلفی، شکایات خود را از طریق شماره تلفن ۱۲۴ ستاد خبری این سازمان برای رسیدگی اعلام کنند.