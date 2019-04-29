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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۳۰

هشدار درباره مرگ گوزنها؛

گرمایش زمین گوزن‌های قطبی را جلبک خوار کرد

گرمایش زمین گوزن‌های قطبی را جلبک خوار کرد

تشدید گرمایش زمین باعث شده تا گوزن‌های شمالی ساکن در نواحی قطبی شمال نروژ برای رفع گرسنگی و دسترسی به منابع غذایی به جلبک خواری در سواحل دریا روی آورند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، گوزن‌های شمالی مورد مطالعه با نام علمی Rangifer tarandus platyrhynchus در مجمع الجزایر اسوالبارد زندگی می‌کنند که مابین نروژ و قطب شمال قرار دارد.

جلبک‌های دریایی هرگز بخشی از رژیم گوزن‌های شمالی محسوب نمی‌شوند. اما پژوهش‌های محققان محلی نشان می‌دهد آنها به علت گرم شدن محل زندگی خود و از بین رفتن بسیاری از منابع غذایی شأن چاره‌ای جز خوردن جلبک موجود در سواحل دریا ندارند.

محققان با بررسی مدفوع این حیوانات نشانه‌هایی از کربن، نیتروژن و سولفور را در آنها شناسایی کرده اند که این امر نشان می‌دهد خوردن جلبک به عنوان غذا به بخشی ثابت از رژیم غذایی گوزن‌های شمالی مبدل شده است.

یکی دیگر از مشکلات گوزن‌های شمالی برای تأمین غذا افزایش دمای هوا در زمستان‌ها و بیشتر شدن بارش باران است که در سرمای این منطقه به تشکیل لایه‌هایی ضخیم یخ بر روی سطح زمین می‌انجامد. در نتیجه گوزن‌ها دیگر نمی‌توانند به انواع علف و گیاهان کوچک روییده شده در درون زمین دسترسی داشته باشند.

پژوهشگران نروژی هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت دسترسی گوزن‌ها به منابع غذایی را سخت‌تر کرده و به مرگ بیشتر و کاهش جمعیت آنها منجر خواهد شد.

کد مطلب 4603038

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