شوراها پارلمانهای محلی هستند نه سیاسی

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سالاری صبح امروز دوشنبه در همایش روز ملی شوراها اظهار داشت: آغاز سال ۹۸ با وجود گرفتاری‌های بازسازی زلزله با سیل همراه بود.

وی با تقدیر از شوراهای شهر و روستا در زمینه همکاری با فرمانداران و بخشداران در خدمت به مردم، گفت: این همکاری حرکت موفق و خوبی بود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه ادامه داد: سال ۹۸ سال جلب مشارکت اجتماعی و برنامه ریزی برای توسعه است و شوراها به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولین با همکاری مسئولان اجرایی باید تلاش کنند تا در پایان سال رونق تولید عملکرد خوبی داشته باشیم.

سالاری به اعضای شوراهای شهر و روستا توصیه کرد که از ظرفیت نمایندگان مجلس استفاده کنند.

وی با بیان اینکه اوایل آغاز به کار شوراها مداخله آنها در مجموعه شهرداری موجب می‌شد شهرداران عملکرد چندان موفقی نداشته باشند، گفت: شوراها پارلمان‌های محلی و نه سیاسی هستند که باید نیازها را تبدیل به ضوابط محلی برای اجرایی شدن توسط مدیریت شهری کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمانشاه تصریح کرد: در حال حاضر در کرمانشاه تداخل‌ها کمتر شده و امیدواریم به صفر برسد.

وی با بیان اینکه کرمانشاه قابلیت‌های فراوانی دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: در حال حاضر توزیع جمعیت مناسبی در شهرهای استان نداریم و بیش از نیمی از جمعیت در مرکز استان است.

سالاری تصریح کرد: در برنامه‌های توسعه‌ای استان تبدیل پتانسیل‌ها بالقوه به بالفعل و پراکندگی جمعیت را لحاظ خواهیم کرد.