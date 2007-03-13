لذت بردن از موسیقی به آموزش و محیط وابسته است

دکتر محمود ساعتچی ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : موسیقی خوب می تواند آرامبخش بوده، فشار روانی و اضطراب را کاهش داده وتاثیرات متفاوتی را برروان آدمی بر جای بگذارد،همچنین این موسیقی می تواند خشونت را در افراد از بین ببرد، هیجان های مثبت مانند عشق ، محبت ، دوستی، کمک به دیگران، مهربانی و گذشت را در افراد افزایش دهد و...

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی پیرامون تاثیرات موسیقی خوب گفت : هیچ تردیدی وجود ندارد که موسیقی خوب، آثار مثبتی بر فعالیت ذهنی و هیجانات ما دارد.

وی در تعریف موسیقی بد، از دیدگاه روانشناسی گفت : موسیقی بد، آن نوع موسیقی است که بر حواس، هیجانات و کارکردهای فکری ما آثار منفی بر جای بگذارد. برای مثال پخش موسیقی بد و یا پخش هر نوع موسیقی با صدای بلند بر شنوایی ما تاثیر مخرب گذاشته و ایجاد خشم و اضطراب می کند.

دکتر ساعتچی در ادامه افزود : در گذشته وجود موسیقی در سیستم آموزشی مدارس، به کودکان آرامش و نظم بیشتری می بخشید، که متاسفانه این امر امروزه در مدارس ما وجود ندارد.

این روانشناس در پایان گفت : در مجموع چنانچه بخواهیم در مورد تاثیر انواع موسیقی بر افراد مختلف نظر بدهیم، می بایست پشتوانه تحقیقی محکمی در این زمینه داشته باشیم و نمی توانیم بر اساس ذهنیات نظر دهیم.

