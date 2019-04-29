راه های دسترسی روستایی در شهرستان البرز ایمن سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا گروسی در جلسه بررسی و اجرای طرح ساماندهی جاده عبوری از مرکز حسن آباد که با حضور معاون بنیاد مسکن استان دهیار و شورای روستای حسن آباد و رؤسای ادارات در فرمانداری برگزار شد، گفت: اجرا این پروژه در ارتقا ایمنی روستاییان و به نوعی سهولت دسترسی آنها حائز اهمیت است.
فرماندار البرز گفت: وظیفه هر یک از دستگاههای اجرایی در اجرای پروژه ساماندهی جاده عبوری از مرکز حسن آباد مشخص شده است.
وی تصریح کرد: مسیر عبوری از حسن آباد جاده ترانزیتی است که شهرستان البرز را به آبیک متصل میکند و از مرکز حسن آباد میگذرد، لذا ساماندهی جاده و احداث بلوار در محدوده بافت روستا برای سهولت دسترسی و تردد اهالی ضروری است.
گروسی یادآور شد: از آنجا که در مسیرهای فرعی شاهد سوانح هستیم ایمن سازی مسیرهای روستایی و فرعی هم در دستور کار است تا از حوادث پیشگیری کنیم.
در این جلسه وظیفه دستگاهها در اجرای پروژه ایمن سازی راهها و کلیات طرح برای اجرا تصویب شد.
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