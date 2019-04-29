لزوم کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان در استان زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، حجت‌الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در جلسه شورای معاونین دادگستری استان ضمن تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات انجام شده در سال ۹۷ ارتقا سطح ارائه خدمات و استفاده از همه ظرفیت‌ها جهت خدمت به مردم در مجموعه دستگاه قضائی استان را امری ضروری برشمرد.

وی توجه بر امر پیشگیری، صیانت و تکریم مراجعین در همه حوزه‌های قضائی استان تأکید کرد و افزود: اگر ما مسئولین نتوانیم در این سه مقوله به وظایف خودمان خوب عمل کنیم طبیعی است برخی مشکلات و مسائل بوجود خواهد آمد، لذا همه باید تلاش کنیم تا با اقدامات مؤثر و نتیجه بخش اعتماد عمومی مردم را جلب کنیم.

رئیس شورای قضائی استان زنجان در ادامه با اشاره به دیدار رئیس قوه قضائیه با رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور و تأکید وی بر تلاش همه جانبه در جهت جلب اعتماد عمومی، رفتار و اخلاق اسلامی با مراجعین و مبارزه با فساد چه در داخل مجموعه و چه در بیرون دستگاه قضائی خاطر نشان کرد: اجرای سیاست‌های کلان قوه قضائیه با جدیت در همه بخش‌ها و بر اساس اولویت‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.

صادقی نیارکی خاطر نشان کرد: از دیگر برنامه‌های مهم دستگاه قضائی استان تعیین تکلیف پرونده‌های مسن، کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان، پرونده‌های اجرای احکام و محکومین مالی بویژه محکومین مهریه است.