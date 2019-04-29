  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۳:۴۶

سرپرست فرمانداری مشهد:

تشکیل کمیسیون حقوقی در شورای شهر مشهدگام مثبتی بود

تشکیل کمیسیون حقوقی در شورای شهر مشهدگام مثبتی بود

مشهد- سرپرست فرمانداری مشهد گفت: تشکیل کمیسیون حقوقی در شورای شهر مشهدگام مثبتی در جهت تنظیم قوانین و مصوبات بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر خوش نیت ظهر دوشنبه در تالار شهر مشهد و در صحن علنی شورای شهر اظهار کرد: در روزهای آغازین شروع به کار شورای شهر پنجم مشهد در جلسه‌ای گفتم ۱۴۴۰ روز فرصت خدمتگزاری دارید که امروز این فرصت به نصف کاهش یافته است و باید برای زمان باقی مانده نیز برنامه ریزی شود.

وی افزود: مردم مشهد با انتخاب لیست امید به تغییر در مدیریت شهری رأی دادند و اثرات آن را نیز در طول این مدت دیده‌اند و این خود نکته مثبتی است که مردم متوجه شدند هر خواسته‌ای که دارند را می‌توانند از مسیر صندوق رأی به دست بیاورند امری که بر خلاف نظر دشمنان است و آنها حضور مردم در پای صندوق‌ها را بر نمی‌تابند.

سرپرست فرمانداری مشهد ادامه داد: یکی از موضوعات مهمی که مدیریت شهری را با چالش رو به رو کرده است بحث مدیریت یکپارچه شهری و افزایش اختیارات شوراهاست که امیدواریم هر چه زودتر این امر محقق شود.

وی گفت: شورای پنجم با تشکیل کمیسیون حقوقی در تنظیم قوانین و مصوبات گام مثبت و مهمی برداشت و این اقدام باعث شد در تصویب مصوبات مشکل خاصی نداشته باشیم.

خوش نیت تصریح کرد: شورای پنجم امید را در مردم زنده کرده است و شفافیتی که شورا در پی آن بوده و است بسیار نکته مثبتی است تا مردم به شورا و عملکرد آن اعتماد بیشتری داشته باشند.

وی تاکید کرد: نظارت شورا بر عملکرد بخش‌های مختلف شهرداری بسیار ضروری است تا مجموعه مدیریت شهری در جهت سیاست‌های اساسی شورا برنامه ریزی و اقدام کند.

خوش نیت با اشاره به انتخاب شهرداری مشهد به عنوان معین اقتصادی شهرستان مشهد اظهار کرد: برای رسیدن به اهداف این طرح به حمایت‌های شهرداری و شورای شهر نیاز داریم و امیدواریم ظرفیت خوبی در حوزه اقتصادی شهر ایجاد شود.

کد مطلب 4603184

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها