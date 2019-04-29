روحانی درگذشت مادر شهیدان خانعلی زفره را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور با صدور پیامی درگذشت مادر و همسر شهیدان والامقام خانعلی زفره را تسلیت گفت.

متن پیام به این شرح است:

انالله و انا الیه راجعون

درگذشت حاجیه خانم بی بی جان باقری زفره همسر بزرگوار سردار شهید حاج محمد علی خانعلی زفره و مادر شهیدان والامقام کاظم و صالح خانعلی زفره، موجب تأثر و تألم خاطر شد.

مادرانی چنین صبور و فداکار که با پیروی از اهل بیت (ع)، زینب‌گونه عزیزترین سرمایه‌های زندگی خویش را برای استقلال، عزت و اقتدار ایران اسلامی نثار می‌کنند؛ الگویی تابناک برای جامعه و بویژه بانوان به شمار می‌آیند.

اینجانب مصیبت وارده را به مردم شهیدپرور استان اصفهان به ویژه خانواده محترم این مرحومه تسلیت می‌گویم و از درگاه ایزد منان برای ایشان رحمت واسعه و همجواری با شهیدان گرانقدرش و برای عموم بازماندگان صبر و سلامتی مسالت دارم.