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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۲۸

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی:

ادغام دامپزشکی با جهاد کشاورزی حرفه‌ای نیست

ادغام دامپزشکی با جهاد کشاورزی حرفه‌ای نیست

ساری- عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، ادغام مجموعه دامپزشکی با جهاد کشاورزی را غیرحرفه ای و کاملاً بی ارتباط دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر یوسف نژاد صبح دوشنبه در نشست با مدیرکل دامپزشکی و رئیس سازمان نظام پزشکی استان با اشاره به ادغام غیرحرفه ای دامپزشکی با جهاد کشاورزی گفت: این ادغام یک اشتباه است و با توجه به بنیه قوی علمی و تشکیلاتی که دارد باید در جایگاه واقعی و مستقل قرار گیرد و مجلس هرگونه آمادگی را برای این زمینه دارد.

وی، افزود: مسئله دامپزشکی طیفی از فعالیت‌هایی است که از آموزش، امنیت غذایی و فعالیت‌های اداری، کاهش تصدیگری و نظام اداری وابسته به بخش خصوصی با آن در ارتباط است.

نمایندهه مردم ساری در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نظام دامپزشکی به عنوان مجموعه تخصصی غیردولتی که می‌تواند کمک کند و هرچه این مجموعه موفق در کشور داشته باشیم موفق تر خواهیم شد.

یوسف نژاد افزود: فعالیت نظام دامپزشکی در کنار دیگر نظام‌های تشکیلاتی وابسته و همسو در کشور می‌تواند به دولت و مسائل حاکمیتی و نظارتی کمک کند و دیگر اهدافی که این سازمان دنبال می‌کند به این سازمان واگذار شود.

وی با بیان اینکه در موضوع دامپزشکی به عنوان حرفه و تخصص باید به امر آموزش جدی توجه شود، ادامه داد: یکی از دغدغه‌های جدی فارغ التحصیلان با سطح آموزشی پایین که اکنون در کشور داریم نباید خروجی قابل قبولی برای آنان در این بخش متصور بود.

یوسف نژاد افزود: با توجه به حضور بیش از ۳۸ هزار عضو در سازمان نظام دامپزشکی کشور، نیازی به افزایش این شمار نیست مگر اینکه بنا به ضرورت در کشور باشد.

کد مطلب 4603196

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