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۲۱ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۳۳

دوره آشنایی با "فلسفه علم" برگزار می شود

کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت در نظر دارد در بهار سال ٨٦ دوره "فلسفه علم" را برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، کانون ایرانی پژوهشگران فلسفه و حکمت در نظر دارد در بهار سال ٨٦ دوره "فلسفه علم" را برگزار نماید . این دوره مشتمل بر فلسفه علم از آغاز تا تحولات قرن بیستم (فلسفه علم در گذر زمان) را در برمی گیرد.

این دوره مروری تاریخی همراه با آشنایی با مکاتب اصلی و اصطلاحات خاص و رایج در فلسفه علم است و برای فارغ التحصیلان رشته های مختلف، دانشجویان و علاقمندان بسیار مفید خواهد بود.

هدف از این دوره، ارائه مبنایی است در جهت مطالعات تخصصی تر در زمینه فلسفه های علوم مختلف برای آن عده از مشتاقانی که قصد آشنایی بیشتر با این رشته دانشگاهی را دارند.

کد مطلب 460321

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