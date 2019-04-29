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۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۰:۵۵

انتقاد قطر از نفاق سیاسی و سیاستهای دوگانه جهان عرب

انتقاد قطر از نفاق سیاسی و سیاستهای دوگانه جهان عرب

وزیر خارجه قطر تاکید کرد که نفاق سیاسی و ادامه اتخاذ سیاستهای دوگانه بر دوش جهان عرب سنگینی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «محمد بن عبدالرحمن» وزیر خارجه قطر در پست توئیتری خود نوشت: نفاق سیاسی و ادامه اتخاذ سیاستهای دو گانه بر دوش جهان عرب سنگینی می‌کند و این مسأله زمینه ساز رشد تروریسم شده است.

وزیر خارجه قطر تاکید کرد: برخی کشورها ادعای مبارزه با تروریسم دارند اما از ابزارهای خود در راستای اهداف تروریسم علیه ملت‌های عربی استفاده می‌کنند.

وی در ادامه افزود: ما به شدت حملات هوایی وحشیانه علیه مناطق مسکونی در شهر طرابلس لیبی را محکوم می‌کنیم.

وزیر خارجه قطر تصریح کرد: هدف قرار دادن غیر نظامیان با هدف ایجاد آشوب و نابود کردن نهادهای لیبی یک جنایت جنگی به شمار می‌آید که مسئولیت آن متوجه مرتکبین این جنایت و حامیان آن است.

کد مطلب 4603221

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