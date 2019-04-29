به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح دوشنبه در نشست با مجریان طرح بوشهر، شهر هوشمند اظهار داشت: با توجه به پیشرفت تکنولوژی‌های ارتباطی در عرصه‌های مختلف، فراهم کردن بستر استفاده از این تکنولوژی‌ها در توسعه شهری یک ضرورت است.

وی بیان کرد: اجرای طرح شهر هوشمند در بوشهر می‌تواند بستر اشتغال و توسعه شهری را به دنبال داشته باشد و باید از این فرصت نهایت بهره را ببریم.

استاندار بوشهر با قدردانی از پیگیری معاونت اقتصادی استانداری، شهردار و شورای شهر بوشهر برای اجرای طرح شهر هوشمند اضافه کرد: با توجه به اینکه طرح شهر هوشمند به عنوان پایلوت در بوشهر اجرا خواهد شد، امیدواریم بوشهر الگوی مناسبی برای سایر شهرهای کشور در این زمینه باشد.

گراوند بر ضرورت تسریع در اجرای طرح شهر هوشمند در بوشهر تاکید کرد و گفت: با توجه به حمایت امام جمعه بوشهر از طرح‌های دانش بنیان و همچنین طرح شهر هوشمند، باید از این فرصت برای تسریع در اجرای طرح مذکور بهره ببریم.

وی بیان داشت: اقتصاد مبتنی بر دانش یکی از ضرورت‌های استان بوشهر است و اجرای طرح شهر هوشمند هم یکی از طرح‌هایی است که زمینه برای بهره مندی از تکنولوژی روز را برای ارائه خدمات شهری فراهم می‌کند.

استاندار بوشهر تصریح کرد: شورا و شهرداری بوشهر در این زمینه پیگیری خوبی داشتند و انتظار داریم در اجرای این طرح ضمن تسریع در اجرایی شده آن، از ظرفیت تحقیقات دانشگاهی در زمینه شهر هوشمند بهره کافی ببرید.

گراوند خاطرنشان کرد: باید از تحقیقات انجام شده مراکز دانشگاهی در زمینه شهر هوشمند برای اجرای طرح هوشمند هم استفاده کرد.