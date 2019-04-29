رویکرد مدیران استان فارس جذب سرمایه گذاری جدید است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، عنایت الله رحیمی در دیداربا تشکلهای کارگری استان فارس افزود: بیشترین تکریم باید از کارگران صورت گیرد که به دنبال نان حلال کارگری برای خود و خانواده شأن هستند.
وی با اشاره به اینکه کارگر، کارفرما و دولت در یک قایق نشستهاند، افزود: به عنوان کسی از خانواده کارگری هستم به جامعه کارگری استان فارس افتخار میکنم.
استاندار فارس با بیان اینکه تلاش برای حفظ وضع موجود، شناسایی وضعیت مطلوب و تلاش برای رفع موانع تحقق وضع مطلوب در دستور کار مدیریت ارشد استان فارس بوده است، ادامه داد: تلاش کردیم با سرمایه گذاری جدید و اخذ تسهیلات بتوانیم مشکل کارگاههای تولیدی را رفع کنیم.
رحیمی افزود: تلاش برای ایجاد بسترهای جدید سرمایه گذاری و رفع مشکلات اداری سرمایه گذاران از دیگر رویکردهای استان برای جذب سرمایه گذاری بوده است.
وی با بیان اینکه بسیاری از بنگاههای اقتصادی این امکان را دارند که یک نفر را به مجموعه خود اضافه کنند، ادامه داد: در این ارتباط تلاش میکنیم مشکلاتی مانند تسهیلات، بیمه تأمین اجتماعی و سوبسیدهای دولتی و سایر هزینهها را رفع کنیم که این سیاست در دو ماه پایانی سال ۹۷ موجب حرکت خوبی در زمینه ایجاد اشتغال شد.
استاندار فارس با اشاره به اینکه برای حذف بروکراسی سخت و طولانی اداری از پیش پای سرمایه گذاران، طرح مجوزهای بدون نام در این استان اجرا شده است، اظهارداشت: در این طرح همه فرایند پیگیری تا رسیدن به جواز تأسیس توسط خود بدنه دولت انجام میگیرد و سرمایه گذار صرفاً تعهد سرمایه گذاری را میپذیرد.
وی با بیان اینکه در طرح مجوزهای بدون نام، شفاف سازی خوبی در فرایند اداری صورت میگیرد، افزود: تاکنون ۶۵ طرح در حوزه کشاورزی آماده شده است و در زمینه صنعت نیز این موضوع در دستور کار قرار دارد.
استاندار فارس با اشاره به اینکه کسب و کارهای جدید نیز مورد توجه مدیریت ارشد استان بوده است، گفت: تفاهم نامه کارخانه نوآوری در فارس با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا شده است که میتواند برای نیرویهای تحصیل کرده شرایط اشتغال را فراهم کند.
رحیمی افزود: از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد پارک شرکتهای دیجیتال را پیگیری کردهایم که امیدواریم به نتیجه برسد.
وی با بیان اینکه در چهارسال گذشته نرخ بیکاری در این استان کاهش خوبی پیدا کرده است، افزود: نرخ بیکاری استان فارس از متوسط کشور که بیش از ۱۲ درصد است کمتر میباشد.
وی با اشاره به اینکه برای ورود بانکها برای حمایت از واحدهای تولیدی تلاش خوبی در استان فارس صورت گرفته است، اظهارداشت: واحدهایی که به دلیل تفاوت نرخ ارز در زمینه تأمین سرمایه مورد نیاز خود با مشکل مواجه شدند و همچنین واحدهایی که نیازمند سرمایه در گردش بودند مورد توجه قرار گرفتند؛ در این زمینه بانکها را دعوت به همکاری کردیم و جلساتی برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بزرگ استان با مدیران عامل بانکها داشتیم که اشتغال قابل توجهی را به دنبال خواهند داشت.
استاندار فارس با بیان اینکه در پروژههای عمرانی، فرصتهای شغلی زیادی برای کارگران ایجاد میشود، گفت: اخیراً مشکلاتی در زمینه تأمین اعتبارات آزاد راه شیراز به اصفهان ایجاد شده بود که با رایزنیهای صورت گرفته نقدینگی خوبی به این پروژه تزریق شده است و اشتغال خوبی را ایجاد کرده است.
رحیمی با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و امید فعالیتهای خوبی برای خدمت به مردم صورت گرفته است به طرح تحول سلامت اشاره کرد و افزود: هزینه پرداختی مردم در این طرح از ۳۰ به ۵ درصد کاهش یافت.
وی با اشاره به تحریمهای اقتصادی دشمنان بر علیه ایران، گفت: باید هزینه پافشاری بر اصول، چارچوبها، ارزشهای عالی و شعارهای اساسی خود را بپذیریم و نباید همه هزینه بر گردن یک گروه باشد.
استاندار فارس با بیان اینکه جامعه کارگری شهدای زیادی را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، افزود: جامعه کارگری در شرایط سخت تحریم حامی مردم است و همین که چرخ صنعت و اقتصاد را به گردش در میآورند و سختیها را تحمل میکنند نشانه همراهی و فداکاری آنها است.
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